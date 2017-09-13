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WADA не уведомляло ПКР о наличии российских паралимпийцев в списке 95 закрытых дел

Спорт
13 сентября, 18:45 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, сентября. /ТАСС

Глава Паралимпийского комитета России Владимир Лукин подчеркнул, что ПКР придерживается европейских демократических принципов

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Президент ПКР Владимир Лукин

Президент ПКР Владимир Лукин

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 13 сентября. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не уведомляло руководство Паралимпийского комитета России (ПКР), есть ли в числе 95 российских спортсменов, обвиненных в нарушении антидопинговых правил, паралимпийцы. Об этом ТАСС сообщил глава ПКР Владимир Лукин.

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Ранее газета The New York Times сообщила, что, согласно внутреннему докладу WADA, агентство прекратило расследование в отношении 95 российских спортсменов, которые были упомянуты в докладе Ричарда Макларена. Позже глава WADA Крейг Риди признал подлинность документов, на основании которых публикация появилась в издании.

"Мы не знаем, есть ли в числе этих 95 паралимпийцы, - сказал Лукин. - Мы неоднократно просили назвать, кто у нас виновен, чья вина доказана, были готовы принять соответствующие меры. Сейчас выясняется, что 95 признаны невиновными".

Лукин подчеркнул, что ПКР придерживается европейских демократических принципов. "Они не нами созданы, виновным может быть только тот, чья вина доказана должным образом в суде. Подозрение не является доказательством вины. Принцип коллективной ответственности за индивидуальное преступление - это неправильный и недемократический принцип", - подчеркнул он.

Две комиссии Международного олимпийского комитета на основе доклада независимой комиссии WADA во главе с Маклареном ведут собственное расследование. Одна, которой руководит швейцарец Денис Освальд, занимается исследованием допинг-проб с Олимпиады-2014, вторая, которой управляет другой гражданин Швейцарии Самуэль Шмидт, изучает причастность российских чиновников к возможному сокрытию допинговых нарушений спортсменами.

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