Бах: спортсмены получили лучшие города для проведения Олимпиад 2024 и 2028 годов

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ЛИМА, 13 сентября. /ТАСС/. Спортсмены со всего мира в лице Парижа и Лос-Анджелеса получили лучшие города для проведения Олимпийских игр 2024 и 2028 годов. Такое мнение журналистам высказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.
В среду члены МОК во время 131-й сессии организации единогласно наделили Париж и Лос-Анджелес правом провести Олимпиады 2024 и 2028 годов соответственно.
"Это исторический и очень счастливый момент для всех. Для двух городов, которые сохранили право организовать Олимпийские игры, для МОК и для всех спортсменов в мире, которые получили два лучших варианта для проведения Олимпийских игр в 2024 и 2028 годах, которые соответствует нашей олимпийской программе Agenda-2020", - сказал Бах.
"Наша цель - получить великолепные Игры в 2024 и 2028 годах, с такой же страстной любовью к Олимпийским играм, спортсменам и олимпийским ценностям", - добавил он.
И Париж, и Лос-Анджелес будут принимать Олимпийские игры в третий раз. Французская столица принимала Игры 1900 и 1924 годов, Лос-Анджелес - 1932 и 1984 годов.