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Команда Сербии стала соперником сборной России по полуфиналу Евробаскета

Спорт
13 сентября, 23:27 UTC+3 СТАМБУЛ /Турция/ 13, сентября. /ТАСС

В матче 1/4 финала сербские баскетболисты победили итальянцев со счетом 83:67

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Баскетболисты сборной Сербии

Баскетболисты сборной Сербии

© EPA-EFE/SEDAT SUNA

СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Команда Сербии одержала победу над сборной Италии со счетом 83:67 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча проходила в Стамбуле.

Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Сербии Богдан Богданович, набравший 22 очка.

В 1/2 финала 15 сентября команда Сербии встретится со сборной России. Другую полуфинальную пару составили команды Испании и Словении.

Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуже-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.

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