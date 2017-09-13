Команда Сербии стала соперником сборной России по полуфиналу Евробаскета

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СТАМБУЛ /Турция/, 13 сентября. /ТАСС/. Команда Сербии одержала победу над сборной Италии со счетом 83:67 в четвертьфинале чемпионата Европы по баскетболу. Встреча проходила в Стамбуле.
Самым результативным игроком матча стал защитник сборной Сербии Богдан Богданович, набравший 22 очка.
В 1/2 финала 15 сентября команда Сербии встретится со сборной России. Другую полуфинальную пару составили команды Испании и Словении.
Матчи группового турнира чемпионата Европы проходили в Стамбуле, Хельсинки, Тель-Авиве и Клуже-Напоке. Все игры плей-офф проходят в Стамбуле. Соревнования завершатся 17 сентября.