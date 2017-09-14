Стартует групповой раунд футбольной Лиги Европы

ТАСС, 14 сентября. Матчами в 12 группах в четверг стартует основной турнир футбольной Лиги Европы. Во втором по значимости еврокубке принимают участие несколько грандов европейского футбола - итальянский "Милан", английский "Арсенал" и французский "Марсель", а также киевское "Динамо".

Хотя для большинства команд выход в групповой турнир Лиги Европы является неплохим результатом, некоторые клубы считают это неудачей, учитывая, что они привыкли играть в Лиге чемпионов. Так, лондонский "Арсенал" с 2001 года неизменно выходил в основную стадию главного еврокубка, однако неудачное выступление команды Арсена Венгера в прошлом сезоне премьер-лиги (пятое место) оставило "Арсенал" за бортом Лиги чемпионов - впервые за 18 лет.

В нынешней Лиге Европы "Арсенал" имеет самый высокий коэффициент среди всех участников, а начинают турнир "канониры" домашним матчем группы Н с немецким "Кельном". Встреча начнется в 22:05 мск, в другом матче группы сербская "Црвена Звезда", которая оставила без групповой стадии "Краснодар", сыграет с белорусским БАТЭ.

В другой ситуации находится попавший в группу D "Милан" - семикратный обладатель Кубка чемпионов. Миланский клуб прошедшим летом полностью перешел во владение китайских инвесторов и серьезно усилил состав, а одним из новичков стал бывший защитник "Ювентуса" Леонардо Бонуччи. В последние годы под управлением Сильвио Берлускони "Милан" отошел на второй план в итальянском футболе, однако под руководством Винченцо Монтеллы сумел пробиться в Лигу Европы, где будет одним из фаворитов, а начинают миланцы выступление в гостях с австрийской "Аустрией".

В группе D также сыграют хорватская "Риека" и греческий АЕК.

По традиции матчи групповой стадии разбиты на два временных потока. В летнее время они начинаются в 20:00 и 22:05 мск. В четверг первыми на поле выйдут команды из групп A-F. В группе А сыграют испанский "Вильярреал" и казахстанская "Астана", а также чешская "Славия" и израильский "Маккаби" из Тель-Авива. Испанский клуб, регулярно занимающий высокие места в национальном чемпионате, здесь видится фаворитом.

Албанцы в Киеве

В группе В выступает киевское "Динамо", которое начинает турнир матчем против албанского "Скендербеу". Жеребьевка определила в эту же группу швейцарский "Янг Бойз", который победил киевлян в квалификации Лиги чемпионов, где затем сам уступил московскому ЦСКА. Клуб из Берна в четверг примет сербский "Партизан".

В группе С сыграют новичок еврокубков немецкий "Хоффенхайм", который едва не пробился в Лигу чемпионов, и португальская "Брага". В другом матче встретятся турецкий "Истанбул Башакшехир" и болгарский "Лудогорец".

Центральной в группе Е станет встреча между итальянской "Аталантой" и английским "Эвертоном", которую обслужит судейская бригада из России во главе с Владиславом Безбородовым. "Аталанта" неожиданно заняла в прошлом чемпионате Италии четвертое место, а домашние матчи Лиги Европы команда из Бергамо будет проводить в Реджо-Эмилии. В другом матче группы сыграют кипрский "Аполлон" из Лимасола и французский "Лион". Лионцев следует рассматривать как претендентов на победу в Лиге Европы, учитывая, что финал турнира пройдет на их домашнем стадионе.

Еще в восьми группах встречи пройдут в 22:05 мск. В группе G встречаются израильский "Хапоэль" из Беэр-Шевы и швейцарский "Лугано", а также румынский "Стяуа" и чешская "Виктория". Французский "Марсель" в рамках группы I сыграет с турецким "Коньяспором", соперником португальской "Витории" станет австрийский "Зальцбург".

"Заря" во Львове

В группе J "Заря", в прошлом сезоне впервые завоевавшая медали чемпионата Украины, во Львове примет шведский "Эстерсунд". Луганский клуб домашние матчи национального первенства проводит в Запорожье, однако для игр еврокубков выбрал "Львов-Арену", построенную к чемпионату Европы 2012 года. В другом матче группы сыграют фавориты - немецкая "Герта" и испанский "Атлетик" из Бильбао.

Наконец, в группе K подобрались равные по классу соперники. В стартовом туре сыграют бельгийский "Зюлте- Варегем" и французская "Ницца", а также "Витесс" из Нидерландов и итальянский "Лацио".

По две лучшие команды из каждой группы выходят в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.