"Зенит" сыграет в Македонии в матче Лиги Европы

СКОПЬЕ, 14 сентября. /ТАСС/. "Зенит" сыграет в гостях с македонским "Вардаром" в стартовом матче группового турнира футбольной Лиги Европы (группа L). Российский клуб является главным фаворитом группы, однако "Вардар" уже преподнес несколько сенсационных результатов.

"Зенит" сыграет первый матч в группе в Скопье против команды, которая российскому болельщику стала известна в 2003 году, когда в квалификации Лиги чемпионов сумела обыграть московский ЦСКА. Добившись сенсационной победы над армейцами в гостях (2:1), скромный "Вардар" затем выстоял дома - 1:1, а название македонского клуба в итоге стало в российском футболе нарицательным.

14 лет назад "Вардар" пробиться в основную стадию Лиги чемпионов так и не сумел, уступив в следующей стадии чешской "Спарте". В нынешнем сезоне клуб впервые в истории вышел в групповой турнир - пусть и Лиги Европы. При этом начинал сезон "Вардар" в Лиге чемпионов, где был остановлен нынешним соперником "Локомотива" по групповой стадии Лиги Европы "Копенгагеном". Однако в раунде плей-офф Лиги Европы "Вардар" добился главного успеха в своей еврокубковой истории, оставив за бортом турецкий "Фенербахче" - 2:0, 2:1.

Решающего успеха в серии с "Фенербахче" "Вардар" добился на своем поле, победив со счетом 2:0. На той же стадии "Зенит" встречался с "Утрехтом" из Нидерландов и в гостях уступил 0:1, сумев дома добиться необходимого результата лишь в дополнительное время - 2:0.

"Российский" "Вардар"

Благодаря дублю ударно начавшего сезон Александра Кокорина "Зенит" вышел в групповой турнир Лиги Европы, однако в последних матчах чемпионата России перестал забивать даже Кокорин, и "Зенит" довольствовался нулевыми ничьими с "Ростовом" и "Динамо". Хотя команда Роберто Манчини продолжает лидировать в чемпионате России, после девяти туров на одно очко опережая "Локомотив".

В Скопье не сыграют получивший травму полузащитник "Зенита" аргентинец Леандро Паредес, а также Олег Шатов. Остались дома редко проходящие в состав Юрий Лодыгин, Александр Анюков и Иван Новосельцев.

Если за "Зенитом" стоит мощная госкорпорация "Газпром", а на трансферы нынешним летом клуб потратил порядка 80 млн евро, то владельцем "Вардара" является сделавший капитал на букмекерском бизнесе россиянин Сергей Самсоненко, который владеет также мужским и женским гандбольными клубами. В сезоне-2014/15 "Вардар" тренировал российский специалист Сергей Андреев, который выиграл чемпионат Македонии, но не сумел вывести команду в групповую стадию Лиги чемпионов.

Ныне "Вардаром" руководит 56-летний местный специалист Чедомир Яневски, который 10 лет назад выиграл Кубок Бельгии с "Брюгге". Костяк команды составляют македонские футболистов, а из легионеров следует отметить украинского защитника Евгения Новака, двух игроков из Армении - Ованеса Амбарцумяна и Тиграна Барсегяна, а также грузина Джабу Джигаури.

Матч "Вардар" - "Зенит" пройдет на стадионе имени Филиппа Македонского в Скопье, начало - 22:05 мск. Главным арбитром назначен Якоб Кехлет из Дании. В группе L также выступают испанский "Реал Сосьедад" и норвежский "Русенборг", которые в четверг сыграют между собой в Сан- Себастьяне.

14 сентября пройдут матчи во всех 12 группах Лиги Европы. В группе F московский "Локомотив" в гостях встретится с датским "Копенгагеном".