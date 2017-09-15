Около 700 спортсменов из 90 стран ожидается на ЧМ по самбо в Сочи

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ТАСС, 15 сентября. Около 700 спортсменов из 90 стран ожидается на чемпионате мира по самбо, который пройдет в Сочи с 9 по 13 ноября. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков, слова которого приводит пресс-служба Минспорта.
"Чемпионат мира по самбо - одно из наиболее масштабных спортивных мероприятий этого года в нашей стране. В нем ожидается участие около 700 спортсменов из 90 стран", - отметил Колобков.
Заседание межведомственной рабочей группы по подготовке и проведению мирового первенства по самбо прошло в пятницу. В мероприятии, которое прошло под председательством Колобкова, участвовали представители заинтересованных федеральных органов исполнительной власти Краснодарского края и Всероссийской федерации самбо.
В ходе заседания были обсуждены вопросы организации турнира, обеспечения безопасности, логистики, реализации билетной программы, требований к волонтерам, информационного и медицинского сопровождения. С докладами выступили первый заместитель директора ФГАУ "Управление спортмероприятий" Михаил Середкин, президент Всероссийской федерации самбо Сергей Елисеев, заместитель министра физической культуры и спорта Краснодарского края Вадим Пермяков. Посредством видеосвязи было организовано прямое включение с заместителем главы города Сочи Сергеем Юрченко.
На чемпионате мира по самбо спортсмены разыграют 27 комплектов наград.