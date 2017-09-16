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Тренер: сербские баскетболисты были готовы ко всем уловкам россиян в полуфинале ЧЕ

Спорт
16 сентября, 9:13 UTC+3 ТАСС

Главный тренер сербской сборной Александар Джорджевич назвал игру российского баскетболиста Алексея Шведа невероятной

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ТАСС, 16 сентября. Сборная Сербии была готова ко всем тактическим уловкам российских баскетболистов в полуфинале чемпионата Европы. Такое мнение высказал главный тренер сербов Александар Джорджевич, слова которого приводит портал Eurohoops.

Российские баскетболисты проиграли сербам (79:87) в полуфинале чемпионата Европы и не смогли выйти в финал. Встреча прошла в пятницу.

"Это был прекрасный полуфинал между двумя командами, которые доказали, что заслуживают быть в финале. Мои игроки были готовы и очень хотели победить. Они играли самоотверженно и с большим желанием, были полностью сконцентрированы. Я буду благодарить их за это до конца своей жизни, они настоящие герои", - заявил Джорджевич.

"Упорный труд, отвага, большое желание, налаженное взаимодействие. Мы отлично провели первую половину, мы были готовы ко всем тактическим уловкам, которые задумали российские баскетболисты. Йович не мог продолжать игру в какой-то момент, и это стало проблемой, но другие игроки смогли проявить себя. Богданович был великолепен, как и Марьянович, Мичич попал очень важный бросок, нам будет, что вспомнить об этой игре", - добавил сербский специалист.

"Алексей Швед был просто невероятен. Мы знали, что они вернутся в игру, даже когда вели в счете. Самым тяжелым было обороняться против этой российской команды, она очень талантлива и в ней играет много опытных баскетболистов из Евролиги", - прокомментировал Джорджевич игру сборной России.

В финале сербы сыграют со словенцами. В матче за бронзовые медали чемпионата Европы россияне сыграют с испанцами. Обе встречи пройдут в воскресенье.

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