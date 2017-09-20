Преемственность: россиянин Алексей Сорокин избран в главный руководящий орган ФИФА

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин в среду был избран одним из членов от Европы в высший руководящий орган Международной федерации футбола (ФИФА) - совет ФИФА, что не только поможет России при подготовке к чемпионату мира 2018 года, но и позволит стране и в дальнейшем влиять на развитие вида спорта во всем мире. Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что доволен выбором.

Выборы прошли в Женеве на конгрессе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), Сорокин был единственным кандидатом, и члены конгресса поддержали его единогласно. Основные выборы прошли на конгрессе УЕФА в Хельсинки в апреле. Изначально на четыре места претендовали пять кандидатов, однако кандидатура вице-премьера РФ и президента Российского футбольного союза (РФС) Виталия Мутко не была допущена из-за несоответствия по критерию политической нейтральности, а бывший глава Футбольной ассоциации Исландии Гейр Торстейнссон отказался от участия в выборах; в итоге места в совете ФИФА получили Деян Савичевич (Черногория), Костакис Куцокумнис (Кипр) и Шандор Чаньи (Венгрия), а для определения последнего представителя от Европы был созван внеочередной конгресс. Сорокин был единственным, кто подал заявку, а в июле стало известно, что он прошел проверку на соответствие.

Сорокин стал членом совета до 2021 года. "Я очень рад, что Сорокин избран в совет ФИФА", - заявил ТАСС сразу после выборов Инфантино.

Почему это важно

Совет ФИФА был создан в результате реформ, которые последовали после коррупционного скандала в организации, ухода с поста президента Йозефа Блаттера и избрания Инфантино. Новый орган заменил исполнительный комитет ФИФА, но при этом не несет исполнительной власти. Как отмечается на официальном сайте организации, на совет возложены две основные функции: первая - стратегическая, в том числе подписание спонсорских контрактов, распределение грантов и утверждение бюджета, выбор состава постоянных комитетов и их роспуск, даты и места проведения и количества участников крупных турниров, внесение изменений в устав организации (решения одобряются конгрессом ФИФА); вторая - контроль за исполнительной властью, которую несет генеральный секретариат. Совет включает 37 членов, в том числе президента, 8 вице-президентов и представителей всех шести конфедераций, входящих в организацию.

Избрание Сорокина важно прежде всего в свете проведения чемпионата мира летом будущего года. "У него будет больше времени и возможности общаться с высоким руководством организации, координировать действия и отстаивать наши позиции, - рассказал вице-президент РФС Сергей Анохин. - Вообще признание нашей страны как футбольной державы значит, что у нас на самом высоком уровне пройдет чемпионат мира и нет никаких посылов, чтобы его у нас забрать".

Россия получает возможность принимать непосредственное участие в развитии вида спорта во всем мире и лоббировать свои интересы. "Для России это постоянство, потому что раньше [в высшем руководящем органе ФИФА] были Вячеслав Иванович Колосков, Виталий Леонтьевич Мутко, а теперь - Алексей Леонидович, - также отметил вице-президент РФС Никита Симонян. - Это говорит об авторитете российского футбола и нашей организации".

"Это событие крайне важное для России в целом, - резюмировал сам 45-летний Сорокин. - Очень важно, что традиция не прервалась, что удалось сохранить место в управляющем органе мирового футбола, в котором мы состоим с 1947 года. Особую важность это событие приобретает в связи с тем, что Россия является организатором чемпионата мира и мировой футбольной державой, [страна] очень плотно интегрирована в мировой футбол".

Почему Сорокин

Выбор Сорокина в качестве кандидата не случаен. Он не является выходцем из футбольной среды, по образованию - дипломат, однако уже давно трудится на благо отечественного спорта. С 2004 по 2008 год он занимал должность заместителя председателя в Департаменте физической культуры и спорта Москвы, в 2008 году участвовал в организации финала Лиги чемпионов в столице России. Сорокин сначала возглавлял заявочный комитет "Россия-2018", а затем стал "правой рукой" председателя оргкомитета Виталия Мутко. С 2008 по 2010 год занимал пост генерального директора РФС, а летом текущего года был включен в исполком организации.

"Алексей Леонидович заслуживает быть в этом совете, это блестящий во всех отношениях организатор, который немало сделал, чтобы Россия получила чемпионат мира", - считает Симонян. "Он - потомственный дипломат, очень грамотный, знает свою работу, любит футбол, уважает футбольную общественность и будет за Россию отстаивать все права, которые у нас есть как у футбольной державы", - объяснил Анохин.

Другие решения конгресса

В среду конгресс включил в исполком организации двух представителей Ассоциации европейских клубов - Андреа Аньелли из итальянского "Ювентуса" и Ивана Газидиса из английского "Арсенала", а также одобрил предложенные поправки к уставу организации, согласно которым, представителю Ассоциации европейских профессиональных футбольных лиг (ЕПФЛ) в будущем будет гарантировано одно место в исполкоме.

Ближайший очередной конгресс УЕФА пройдет 26 февраля 2018 года в Братиславе.