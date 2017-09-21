Титул IBF Уорда будет стоять на кону боя между россиянином Бетербиевым и немцем Кёллингом

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МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Россиянин Артур Бетербиев и немец Энрико Кёллинг 11 ноября проведут поединок за вакантный титул чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 79,38 кг, который освободил американец Андре Уорд. Об этом сообщает портал TVA Sports.
Бой пройдет в американском городе Фресно (штат Калифорния). Ранее сообщалось, что боксерский вечер, в рамках которого должен был пройти бой Бетербиева и Кёллинга, пройдет 31 октября в Лас-Вегасе. Решение выставить на кон поединка титул IBF было принято после того, как в четверг Уорд объявил о завершении карьеры. Пояс чемпиона организации в весовой категории до 79,38 кг принадлежал ему, теперь он стал вакантным.
В июле Бетербиев сообщал, что промоутерская компания GYM отменила его бой с Кёллингом, так как по условиям компании россиянин должен был отказаться от своего иска о признании промоутерского соглашения недействительным, что Бетербиев сделать отказался. В мае российский боксер подал иск в суд к GYM и промоутеру Ивону Мишелю о признании контракта недействительным. По его словам, промоутер не выполнял договорные обязательства.
Бетербиев - чемпион мира 2009 года, двукратный чемпион Европы среди любителей. Бетербиев не знает поражений на профессиональном ринге, в его активе 11 побед (все - нокаутом), Кёллинг одержал победы в 23 боях и уступил в одном.