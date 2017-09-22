Каррера: шансы молодых футболистов "Спартака" выйти в основе против "Анжи" минимальны

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ТАРАСОВКА /Московская область/, 22 сентября. /ТАСС/. Шансы молодых игроков "Спартака" выйти в основном составе команды на матч чемпионата России по футболу против "Анжи" минимальны. Об этом журналистам рассказал главный тренер красно-белых Массимо Каррера.
"Сильванус Немели и Фэшн Сакала не могут появиться в стартовом составе в матче с "Анжи". Это интересные молодые ребята, но так как они мало тренировались с нами, они только вливаются в общую работу. Шанс выхода на поле по ходу матча у них есть", - сказал Каррера.
"Я всегда стараюсь играть лучшим составом, так как мы играем только на победу. Кубок России для нас очень важный турнир, он может дать возможность играть в Лиге Европы. Молодые игроки должны набирать практику без особого давления. В данный момент давления со всех сторон много", - добавил он.
В субботу в матче 11-го тура чемпионата России "Спартак" сыграет с махачкалинским "Анжи".