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Фурсенко: игроки "Зенита" в матче с "Краснодаром" показали, как умеют удерживать победу

Спорт
25 сентября, 12:46 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Президент клуба из Санкт-Петербурга назвал идеальным первый тайм встречи в Краснодаре

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Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

Президент "Зенита" Сергей Фурсенко

© Евгений Асмолов/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты "Зенита" в гостевой встрече 11-го тура чемпионата России с "Краснодаром" показали, как они умеют удержать победный счет. Такое мнение ТАСС высказал президент петербургского клуба Сергей Фурсенко.

"Зенит" в воскресенье обыграл "Краснодар" в гостях со счетом 2:0. Оба мяча санкт-петербургская команда забила в первом тайме.

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"Как мне кажется, первый тайм был просто идеальным. У нас забивали разные игроки, и Манчини таким образом ставит игру, что дает шанс всем. Он очень много времени уделяет тактике, переигрывает в этом плане оппонентов, способен управлять командой на очень высоком уровне, - подчеркнул Фурсенко. - Если во втором тайме мы полностью доминировали, то во втором немного отдали инициативу и показали, как мы умеем играть, ведя в счете".

"Краснодар" сыграл не так, как ожидали его болельщики, а так, как позволил ему "Зенит". Мне кажется, "Зенит" провел очень сильный матч, причем оба его тайма", - добавил президент сине-бело-голубых.

В четверг "Зенит" проведет первый домашний матч на групповом этапе Лиги Европы - санкт-петербургская команда встретится с испанским "Реал Сосьедад" в четверг (начало - в 20:00 мск).

"С "Реал Сосьедад" сыграют те, кто на момент матча будет сильнее и именно в этот день покажет максимальный результат. Поэтому все будет зависеть от тренировочного процесса и того, кто в какой форме подойдет к этой встрече. Но я думаю, что мы показываем очень мощный атакующий футбол и порадуем своих болельщиков", - подчеркнул Фурсенко.

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