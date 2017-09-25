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Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена"

Спорт
25 сентября, 20:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, сентября. /ТАСС

Врио губернатора Самарской области выразил уверенность, что "Самара-Арена" будет возведена в срок

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Строительство стадиона в Самаре

Строительство стадиона в Самаре

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самарские власти проведут полную ревизию сложившейся ситуации со строительством стадиона "Самара-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник в интервью РБК сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Николая Меркушкина, руководившего областью с мая 2012 года, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.

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"Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать - это полную ревизию существующей ситуации", - сказал он, уточнив, что пока не готов говорить о наличии каких-либо проблем. Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.

Азаров также выразил уверенность, что "Самара-Арена" будет возведена в срок. "Я уверен, что мы успеем, сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены", - отметил он, добавив, что в вопросе строительства и проведения конкурсных процедур необходимо обеспечить полное соответствие действующему законодательству.

Арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий.

Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку. Стадион "Самара-Арена" примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.

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