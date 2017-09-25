Азаров: региональные власти проведут ревизию строительства стадиона "Самара-Арена"

МОСКВА, 25 сентября. /ТАСС/. Самарские власти проведут полную ревизию сложившейся ситуации со строительством стадиона "Самара-Арена" к чемпионату мира по футболу 2018 года. Об этом в понедельник в интервью РБК сообщил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.

Президент России Владимир Путин в понедельник принял отставку Николая Меркушкина, руководившего областью с мая 2012 года, назначив врио главы Самарской области Дмитрия Азарова.

"Я думаю, что те средства, которые государством уже сегодня определены на строительство стадиона, должны быть просто эффективно освоены. Сейчас преждевременно говорить о дополнительном привлечении инвестиций. Но то, что нужно сделать - это полную ревизию существующей ситуации", - сказал он, уточнив, что пока не готов говорить о наличии каких-либо проблем. Ранее сообщалось, что сроки строительства объекта отставали от графика.

Азаров также выразил уверенность, что "Самара-Арена" будет возведена в срок. "Я уверен, что мы успеем, сомнений в этом нет. А сложности, которые при реализации масштабных проектов возникают, они должны быть преодолены", - отметил он, добавив, что в вопросе строительства и проведения конкурсных процедур необходимо обеспечить полное соответствие действующему законодательству.

Арена, рассчитанная на 45 тысяч зрителей, возводится на въезде в Самару около основных автомобильных трасс, ведущих в сторону аэропорта и Тольятти. В архитектурном решении стадиона отражен образ Самары как города авиационных и космических технологий.

Сооружение будет представлять собой сферический купол высотой до 60 метров с вырезом в центре, напоминая летающую тарелку. Стадион "Самара-Арена" примет шесть матчей чемпионата: четыре встречи групповой стадии, матч 1/8 финала и четвертьфинал.