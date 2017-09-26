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Гончаренко: у ЦСКА достаточно опыта и класса, чтобы противостоять "Манчестер Юнайтед"

Спорт
26 сентября, 17:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, сентября. /ТАСС

По мнению главного тренера армейского клуба, его подопечным нужно искать слабые места соперника

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Московский ЦСКА обладает достаточным опытом и классом, чтобы противостоять такой сильной команде, как английский "Манчестер Юнайтед". Об этом заявил на пресс-конференции главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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В среду ЦСКА примет "Манчестер Юнайтед" в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

"Нисколько не сомневаюсь, что у нас достаточно опыта и класса [чтобы противостоять МЮ]. Наша задача - найти слабые места соперников. Знаю, что завтра будет прекрасная атмосфера на стадионе, нас хорошо поддержат, наша команда будет очень мотивирована. Но несмотря на то, что мы много говорили о сильных сторонах соперника, с любым оппонентом можно изменить ход матча", - поделился ожиданиями Гончаренко.

"Наша задача - искать свои шансы. Как только болельщики почувствуют, что мы приближаемся к хорошему результату, тогда у нас может многое получиться", - добавил он.

В первом туре армейцы взяли верх над португальской "Бенфикой" на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский "Базель" (3:0).

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