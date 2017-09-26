Головин: в составе "Манчестер Юнайтед" не стоит выделять кого-то

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МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Полузащитник российского футбольного клуба ЦСКА Александр Головин не стал выделять кого-то отдельно в составе английского "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча Лиги чемпионов. Об этом он сказал на пресс-конференции.
В среду ЦСКА примет МЮ в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов. В первом туре армейцы взяли верх над португальской "Бенфикой" на выезде (2:1), а манкунианцы дома разгромили швейцарский "Базель" (3:0).
"Я бы не стал выделять кого-то, у соперника собраны очень сильные футболисты, физические данные у всех на высоте, в том числе у защитников. На любом участке поля можно встретиться с любым футболистом, так что и готовиться надо ко всем", - поделился ожиданиями Головин.
На вопрос, является для него игра особенной в свете интереса со стороны английских клубов, полузащитник ответил: "Для меня каждая игра важна. С каждым соперником надо сохранять максимальную концентрацию. Нам думать, прежде всего, о пользе для команды, а только потом о личной статистике".
"Полноценным лидером [команды] я себя не ощущаю. Стараюсь брать инициативу, за счет своих качеств вскрывать оборону", - также отметил он.
Головин пропустил предыдущую встречу команды с "Динамо". "Для меня особый разницы нет, были интенсивные тренировки, тонус я не потерял", - заметил он.