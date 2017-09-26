Главный тренер "Арарата" Григорян сообщил, что посетит заседание КДК РФС

МОСКВА, 26 сентября. /ТАСС/. Главный тренер московского "Арарата" Александр Григорян будет присутствовать на заседании Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС), которое пройдет в среду. Об этом он сообщил ТАСС.

В понедельник "Арарат" со счетом 3:2 обыграл "Торпедо" в матче 10-го тура Профессиональной футбольной лиги зоны "Центр". По ходу встречи болельщики "Торпедо" неоднократно выкрикивали оскорбительные выражения в адрес Григоряна. После матча тренер показал болельщикам черно-белых непристойный жест. Поведение Григоряна будет рассмотрено на заседании КДК РФС.

"Я буду присутствовать на заседании КДК РФC, которое пройдет в среду в 14:00 по московскому времени. Хочу сказать, что даже несмотря на то, что все эмоции, которые улеглись, я придерживаюсь той позиции, которую высказал на пресс-конференции", - сказал Григорян, на послематчевой пресс-конференции раскритиковавший болельщиков "Торпедо".

До "Арарата" Григорян был главным тренером "СКА- Хабаровска", выступавшего в Футбольной национальной лиге, и в клубе РФПЛ "Анжи". Ранее специалист работал в женском футболе, став четырехкратным чемпионом и обладателем Кубка России с пермской "Звездой-2005", а в 2009 году с командой вышел в финал женской Лиги чемпионов.

После десяти туров чемпионата ПФЛ в зоне "Центр" "Арарат" занимает первое место в турнирной таблице, набрав 26 очков.