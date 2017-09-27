Капитан "Ливерпуля" Хендерсон разочарован ничьей в матче со "Спартаком"

МОСКВА, 27 сентября. /ТАСС/. Футболисты "Ливерпуля" должны были побеждать в матче Лиги чемпионов против московского "Спартака". Такое мнение высказал капитан английского клуба Джордан Хендерсон в эфире телеканала BT Sport.

Во вторник "Спартак" и "Ливерпуль" сыграли вничью со счетом 1:1 в матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла на московском стадионе "Открытие-Арена".

"Это [результат матча] разочаровывает. Мы контролировали игру от начала до конца и должны были побеждать. Шансы на это у нас были", - заявил Хендерсон.

"В другой день мы могли бы забить в таком матче три- четыре гола. Мы отлично защищались большую часть встречи, но должны были быть более безжалостными [в атаке], - добавил капитан "Ливерпуля".

В следующем туре "Спартак" примет испанскую "Севилью", словенский "Марибор" сыграет дома с "Ливерпулем". Обе игры группы E пройдут 17 октября.