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Алексей Миранчук: "Локомотив" намерен пройти максимально далеко в Лиге Европы

Спорт
29 сентября, 2:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, сентября. /ТАСС

В четверг "Локомотив" разгромил чешский "Фастав" в матче группового этапа турнира

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Игроки "Фастава" Ибрагим Траоре и "Локомотива" Алексей Миранчук (слева направо) в матче Лиги Европы

Игроки "Фастава" Ибрагим Траоре и "Локомотива" Алексей Миранчук (слева направо) в матче Лиги Европы

© Иван Водопьянов/ТАСС

МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" планирует пройти как можно дальше в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Об этом после матча с чешским "Фаставом" сказал полузащитник российского клуба Алексей Миранчук, слова которого приводятся на русскоязычной версии сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.

В четверг "Локомотив" дома обыграл "Фастав" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Хет-трик оформил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.

"Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу, - сказал Миранчук. - После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на "качели". Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме".

Фернандеш забил три гола к 17-й минуте и оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы.

"Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко", - отметил Миранчук.

В другом матче группы F молдавский "Шериф" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (4 очка), далее располагаются "Копенгаген" (2), "Шериф" (2), "Фастав" (1). В следующем матче турнира "Шериф" 19 октября примет "Локомотив", "Копенгаген" в тот же день на выезде встретится с "Фаставом".

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