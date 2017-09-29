Алексей Миранчук: "Локомотив" намерен пройти максимально далеко в Лиге Европы

Алексей Миранчук: "Локомотив" намерен пройти максимально далеко в Лиге ЕвропыСпорт 29 сентября, 2:42
ВКС России девять раз за неделю перехватывали зарубежные самолеты-разведчикиАрмия и ОПК 29 сентября, 2:06
"Локомотив" преподал урок футбола чешскому "Фаставу" в матче Лиги ЕвропыСпорт 29 сентября, 1:51
Пентагон назвал ликвидацию Россией химоружия вехой в деле контроля над вооружениямиМеждународная панорама 29 сентября, 1:46
Фернандеш: "Локомотив" смог победить "Фастав" за счет организованной игрыСпорт 29 сентября, 1:15
Мещеряков опроверг информацию о конфликте президента "Локомотива" Геркуса и СеминаСпорт 29 сентября, 1:11
Путин и Эрдоган поддержали территориальную целостность Ирака и СирииПолитика 29 сентября, 1:03
Ошибки "Реал Сосьедада" и дубль Кокорина вывели "Зенит" в лидеры группы Лиги ЕвропыСпорт 29 сентября, 0:52
РАН избрала новый состав президиумаНаука 29 сентября, 0:50
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 29 сентября. /ТАСС/. Футбольный клуб "Локомотив" планирует пройти как можно дальше в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. Об этом после матча с чешским "Фаставом" сказал полузащитник российского клуба Алексей Миранчук, слова которого приводятся на русскоязычной версии сайта Союза европейских футбольных ассоциаций.
В четверг "Локомотив" дома обыграл "Фастав" в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы со счетом 3:0. Хет-трик оформил португальский полузащитник Мануэл Фернандеш.
"Мы здорово начали, забили еще и потом уже держали инициативу, - сказал Миранчук. - После перерыва соперник побежал вперед, началась игра, похожая на "качели". Мне не показалось, что мы сдали во втором тайме".
Фернандеш забил три гола к 17-й минуте и оформил самый ранний хет-трик в истории Лиги Европы.
"Очень рад за Ману, не припомню таких быстрых хет-триков. Теперь у нас четыре очка. Верим в свои силы, планируем выйти из группы и пройти максимально далеко", - отметил Миранчук.
В другом матче группы F молдавский "Шериф" дома сыграл вничью с датским "Копенгагеном" со счетом 0:0 В турнирной таблице лидирует "Локомотив" (4 очка), далее располагаются "Копенгаген" (2), "Шериф" (2), "Фастав" (1). В следующем матче турнира "Шериф" 19 октября примет "Локомотив", "Копенгаген" в тот же день на выезде встретится с "Фаставом".