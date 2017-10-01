Шестаков намерен обсудить олимпийские перспективы самбо с главой МОК до декабря 2017 года

ЛОНДОН, 1 октября. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Президент Международной федерации самбо (ФИАС) Василий Шестаков рассчитывает до декабря нынешнего года встретиться с главой Международного олимпийского комитета Томасом Бахом, чтобы обсудить олимпийские перспективы вида спорта. Об этом Шестаков рассказал ТАСС в Лондоне, где прошел 4-й розыгрыш Кубка президента по самбо.

"Рассчитываю, что до декабря нынешнего года мы встретимся с главой МОК, чтобы "сверить часы", понять отношение к нашему виду спорта, - рассказал Шестаков. - Все требования для признания МОК самбо выполнило и перевыполнило. Надеемся, что начнется потепление отношений России и других стран в области спорта, продолжаем работать".

Шестаков подчеркнул, что ФИАС активно сотрудничает со Всемирным антидопинговым агентством. "У нас есть письмо от WADA, где говорится о том, что ФИАС признана одной из лучших федераций по борьбе с допингом, - сообщил он. - Более того, мы намечаем ряд совместных программ по борьбе с допингом".

Впервые о намерении включить самбо в мировую олимпийскую семью ФИАС объявила в 2009 году, в 2003 году решением Госкомспорта самбо было официально признано национальным и приоритетным видом спорта в России.