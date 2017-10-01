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Гончаренко: российский футбол будет зрелищным, когда обе команды будут думать об атаке

Спорт
1 октября, 17:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 1, октября. /ТАСС

В воскресенье ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0

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Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 1 октября. /ТАСС/. Российские клубы будут показывать зрелищный футбол только когда обе команды во время матчей будут думать о нападении. Такое мнение на пресс-конференции высказал главный тренер армейцев Виктор Гончаренко.

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ЦСКА и "Уфа" сыграли вничью в матче чемпионата России по футболу

В воскресенье ЦСКА на своем поле сыграл вничью с "Уфой" со счетом 0:0.

"Мы любим сравнивать себя с ведущими клубами, например, с "Манчестер Юнайтед", который приезжал к нам в среду. Зрелище будет тогда, когда обе команды будут думать об атаке, а каждое касание не будет сопровождаться свистком", - сказал Гончаренко.

На 88-й минуте встречи в ворота "Уфы" был назначен пенальти, который генеральный директор клуба Шамиль Газизов назвал выдуманным. Этот 11-метровый удар не реализовал полузащитник Бибрас Натхо. "Что касается пенальти, сложно было разглядеть, надо смотреть видеоповтор, судейство оценивать не буду - для этого есть специальные люди. Помимо Натхо у нас есть еще Витиньо - возможно, в следующем матче будет он бить 11-метровый", - отметил тренер.

ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице, набрав 21 очко. "Уфа" идет на десятой строчке (14). В следующем туре армейцы 14 октября сыграют в гостях с "Краснодаром", "Уфа" 15 октября проведет домашний матч против столичного "Локомотива".

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