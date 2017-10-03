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Пике провел полностью занятие в сборной Испании, несмотря на свист фанатов в понедельник

Спорт
3 октября, 13:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, октября. /ТАСС

Игрок ранее неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании

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Жерар Пике

Жерар Пике

© EPA-EFE/RODRIGO JIMENEZ

МОСКВА, 3 октября. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба "Барселона" и сборной Испании Жерар Пике, из-за которого была сорвана тренировка национальной команды в понедельник, провел полностью занятие во вторник. Тренировка сборной прошла без инцидентов, сообщает газета Marca.

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"Барселона" и футбольная сборная Испании под угрозой из-за референдума в Каталонии

Пике ранее неоднократно высказывался в поддержку референдума о независимости Каталонии от Испании. В понедельник болельщики сборной освистали защитника во время тренировки команды. Фанаты также вывесили баннеры, в которых призывали футболиста покинуть национальную команду. Из-за этого тренировка была прекращена через 23 минуты после начала.

Издание AS в свою очередь сообщает, что из-за сложившейся ситуации вокруг референдума в Каталонии произошел конфликт между Пике и защитником мадридского "Реала" и сборной Испании Серхио Рамосом. Еще на прошлой неделе Рамос предупреждал Пике, что его высказывания не помогают установить мир в стране и успокоить людей. В последние дни Пике стал еще более активно высказываться в социальных сетях за независимость Каталонии.

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"Барселона" примет участие в забастовке в Каталонии во вторник

В воскресенье в Каталонии прошел референдум о независимости автономии от Испании. Мэр Барселоны Ада Колау сообщила, что 460 человек пострадали в результате действий правоохранительных органов, которые пытались не допустить проведения референдума. Ранее "Барселона" обратилась в Королевскую испанскую футбольную федерацию с просьбой перенести домашний матч седьмого тура чемпионата Испании с "Лас-Пальмасом" из-за инцидентов, произошедших в ходе референдума. В федерации отметили, что игра межу "Барселоной" и "Лас-Пальмасом" состоится в запланированное время, игра может быть перенесена или отменена только в том случае, если полиция решит, что проводить встречу небезопасно.

Позднее "Барселона" выпустила официальное заявление, в котором осудила события, "в ходе которых в воскресенье во многих частях Каталонии гражданам мешают использовать их демократическое право на волеизъявление". Клуб до последнего не хотел проводить матч и заблокировал входы на стадион для болельщиков. По словам президента команды Хосепа Бартомеу, угроза потери шести очков заставила "Барселону" в итоге провести матч с "Лас-Пальмасом" без зрителей. Игра завершилась победой "Барселоны" со счетом 3:0.

В понедельник пресс-служба "Барселоны" сообщила, что клуб присоединится к всеобщей забастовке населения Каталонии. 3 октября деятельность клуба была приостановлена, включая тренировки футболистов первой и юношеских команд.

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