Глава федерации: киберспорт составит серьезную конкуренцию традиционным видам спорта

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Темпы развития киберспорта свидетельствуют о том, что в скором будущем он составит серьезную конкуренцию традиционным видам спорта за внимание зрительской аудитории и спонсоров. Такое мнение ТАСС высказал президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит.

В июне 2016 года киберспорт добился признания на государственном уровне - Министерство спорта РФ включило его во всероссийский реестр видов спорта. То, что еще несколько лет назад приравнивалось к развлечению, которое не имеет ничего общего с развитием физической культуры, сегодня позволяет людям получать звания чемпионов мира, мастеров спорта и огромные призовые.

С учетом того, что рынок киберспорта является одним из наиболее динамично развивающихся в мировой индустрии развлечений, резонно возникают вопросы о том, сумеет ли он отвоевать себе почетное место в числе классических спортивных дисциплин и удастся ли ему добиться признания со стороны самого весомого игрока в области спортивной индустрии - Международного олимпийского комитета (МОК).

"Конечно, киберспорт не заменит традиционные виды спорта, но он составит им серьезную конкуренцию за внимание зрительской аудитории и спонсоров, - считает Смит. - Не случайно практически каждый молодежный или спортивный фестиваль включает в себя сегодня те или иные киберспортивные активности. Что касается спорта будущего, то у киберспорта есть все основания, чтобы войти, например, в состав Олимпийских игр".

Не станет исключением и Всемирный фестиваль молодежи и студентов, на котором вопрос спорта будущего будет затронут в рамках образовательной программы.

Кибератака на спорт: виртуальность или реальность

Согласно последним исследованиям, мировой объем киберспорта через пять лет способен увеличиться почти в три раза и приблизиться к отметке в один миллиард долларов. Россия также находится в числе стран с динамично развивающимся рынком компьютерного спорта, пусть он пока и не столь высок. Неслучайно один из богатейших людей России Алишер Усманов решил инвестировать порядка 100 млн долларов в киберспорт.

"Доходы киберспортсменов складываются из двух составляющих: зарплаты, которую им платит их организация, и выигранных на соревнованиях призовых, - рассказывает Смит. - Соответственно, первая составляющая относительно стабильна и при этом сложно приводится к какому-то среднему значению: есть звезды, получающие в год десятки или даже сотни тысяч долларов, а есть игроки классом ниже, чья зарплата на порядок меньше".

"Вторая составляющая - призовые - зависит, прежде всего, от личного мастерства и командной сыгранности, если речь идет о командных дисциплинах, - добавил он. - Это как в любом спорте: талантливый и подготовленный спортсмен всегда будет занимать места на пьедестале. В этом плане я возлагаю на наших ребят большие надежды: в последние годы российские коллективы показывают отличные результаты практически во всех дисциплинах".

В России сейчас активно открываются новые киберспортивные площадки, причем не только в Москве или Санкт-Петербурге, но и в других регионах России. Многие компьютерные клубы, становящиеся киберспортивными аренами в миниатюре, переживают сейчас второе рождение. Это связано, в том числе, с большим интересом к киберспорту со стороны коммерческих компаний и общественных организаций, желающих охватить молодежную аудиторию и выбирающих для этого турниры по компьютерному спорту.

Россия все чаще проводит крупные кибертурниры, один из которых в прошлом году собрал призовой фонд $500 тыс.

"Количество профессиональных киберспортсменов будет постепенно увеличиваться, так же, как и число киберспортивных организаций, - предполагает Смит. - Об этом говорят, как минимум, два фактора: стремительный рост популярности киберспорта в целом и рост инвестиций в наш вид спорта. Понятно, что совсем не каждый игрок в какую- либо киберспортивную игру станет профессиональным спортсменом, но возможности для этого у него будут".

О фестивале

Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет в России с 14 по 22 октября. В первый день в Москве состоится международный парад-карнавал студенчества, а основные мероприятия будут проводиться в сочинском Олимпийском парке с 15 по 22 октября. В первые дни фестиваля около 2 тыс. иностранных участников посетят российские города, где для них будут подготовлены региональные программы.

Участниками форума станут более 20 тыс. молодых людей, в том числе представители НКО, преподаватели и политики. Заявки на участие в фестивале поступили из более чем 180 стран. Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером и официальным фотохост- агентством XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.