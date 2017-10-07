Шайба Кучерова принесла клубу "Тампа-Бэй" победу в матче НХЛ с "Флоридой"

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ТАСС. 7 октября. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Флориду" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились заброшенными шайбами.
В составе "Тампы" отличились Ондржей Палат (6-я и 60-я минуты), Брэйден Поинт (21), Наместников (41) и Кучеров (47). У "Флориды" шайбы забросили Коннор Брикли (33), Марк Писик (38) и Джонатан Юбердо (55), которому отдал голевую передачу россиянин Евгений Дадонов.
Шайба Наместникова
The @TBLightning's puck movement: BEAUTIFUL.— NHL (@NHL) 7 октября 2017 г.
More highlights: https://t.co/aLz5PiZ94V #NHLFaceOff pic.twitter.com/jrZQzb1F5J
Кучеров провел в матче больше времени, чем каждый из нападающих "Тампы", сыграв 19 минут и 15 секунд. Кучеров нанес четыре броска по воротам "Флориды", один из которых стал голевым и принес клубу первую победу в стартовавшем сезоне-2017/18. Наместников сыграл 17 минут в матче, успев забросить одну шайбу после трех бросков по воротам, а также провести три силовых приема.
Победный гол Кучерова
Российский форвард "Флориды" Дадонов провел на льду 18 с половиной минут, отдал голевую передачу, нанес один бросок и заработал показатель полезности "-2".
В следующем матче в ночь на воскресенье эти же клубы снова встретятся, но уже на арене "Флориды" в Майами.