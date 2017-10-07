Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шайба Кучерова принесла клубу "Тампа-Бэй" победу в матче НХЛ с "Флоридой"

Спорт
7 октября, 5:23 UTC+3

Встреча завершилась со счетом 5:3, российские форварды "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились заброшенными шайбами

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Кучеров (в центре)

Никита Кучеров (в центре)

© AP Photo/Chris O'Meara

ТАСС. 7 октября. Клуб "Тампа-Бэй" обыграл "Флориду" со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российские нападающие "Тампы" Никита Кучеров и Владислав Наместников отметились заброшенными шайбами.

В составе "Тампы" отличились Ондржей Палат (6-я и 60-я минуты), Брэйден Поинт (21), Наместников (41) и Кучеров (47). У "Флориды" шайбы забросили Коннор Брикли (33), Марк Писик (38) и Джонатан Юбердо (55), которому отдал голевую передачу россиянин Евгений Дадонов.

Шайба Наместникова

Кучеров провел в матче больше времени, чем каждый из нападающих "Тампы", сыграв 19 минут и 15 секунд. Кучеров нанес четыре броска по воротам "Флориды", один из которых стал голевым и принес клубу первую победу в стартовавшем сезоне-2017/18. Наместников сыграл 17 минут в матче, успев забросить одну шайбу после трех бросков по воротам, а также провести три силовых приема.

Победный гол Кучерова

Российский форвард "Флориды" Дадонов провел на льду 18 с половиной минут, отдал голевую передачу, нанес один бросок и заработал показатель полезности "-2".

В следующем матче в ночь на воскресенье эти же клубы снова встретятся, но уже на арене "Флориды" в Майами.

Смотрите также

Панарин отдал три голевые передачи в дебютном матче за "Коламбус" в НХЛ

Александр Овечкин забросил три шайбы в первом матче нового сезона НХЛ

Малкин и Тарасенко отметились голевыми передачами в первом матче нового сезона НХЛ

Нападающий "Вашингтона" Овечкин признан первой звездой игрового дня НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Владимиру Путину исполняется 65 лет
3
Глава МИД Саудовской Аравии считает, что санкции против РФ скоро могут снять
4
Глава МИД Саудовской Аравии признался, что восхищен вкладом России в западную цивилизацию
5
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
6
Источник: ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось
7
Кадыров уверен, что Васильеву удастся достичь больших результатов в развитии Дагестана
Темы дня
Новости партнеров
Реклама