Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.10:
$ 57.76
€ 67.53
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Панарин отдал три голевые передачи в дебютном матче НХЛ за "Коламбус"

Спорт
7 октября, 4:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 7, октября. /ТАСС

Встреча "Коламбус" - "Айлендерс" завершилась со счетом 5:0, Артемий Панарин был признан лучшим игроком матча

Поделиться
Материал из 1 страницы
Артемий Панарин

Артемий Панарин

© AP Photo/Paul Vernon

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Коламбус" крупно победил клуб "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами в дебютном матче за команду из штата Огайо, а голкипер Сергей Бобровский в первом же матче сезона-2017/18 оставил свои ворота в неприкосновенности.

Шайбы забросили Сонни Милано (2-я минута), Кэм Аткинсон (12), Райан Мюррей (27), Зак Веренски (31) и Пьер-Люк Дюбуа (32). Панарин провел в матче почти 19 минут, выходя в первом звене нападения вместе с американцем Аткинсоном и шведом Александром Веннбергом.

25-летний россиянин отдал три результативные передачи, а также нанес один бросок и заработал показатель полезности "+2". Панарин стал первым игроком в истории "Коламбуса", который набрал не менее трех очков в дебютной игре в составе команды. Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, ставший лучшим вратарем прошлого сезона, отразил все 29 бросков по воротам.

Российский нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин не смог отметиться результативными действиями, сыграв в матче 13 минут. На его счету один бросок по воротам "Коламбуса". Лучшим игроком встречи был признан Панарин, второй звездой стал Дюбуа, третьей - Бобровский.

Панарин дебютировал в НХЛ в составе "Чикаго" в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В следующем матче в ночь на воскресенье "Коламбус" на выезде сыграет против "Чикаго", "Айлендерс" на своей площадке встретятся с "Баффало". 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-майор ВСУ: комплекс "Бук", из которого был сбит MH17, принадлежит Украине
2
Владимиру Путину исполняется 65 лет
3
Число жертв ДТП с автобусом и поездом под Владимиром увеличилось до 17
4
CNN: должностные лица убеждены, что дни Тиллерсона на посту госсекретаря США сочтены
5
Источник: ни одно сообщение об угрозе взрыва в Москве не подтвердилось
6
Пентагон не считает, что действия армии Асада при поддержке РФ приведут к поражению ИГ
7
Испанцы вышли на ЧМ-2018, а исландцы разбили надежды сборной Турции
Темы дня
Новости партнеров
Реклама