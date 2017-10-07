Панарин отдал три голевые передачи в дебютном матче НХЛ за "Коламбус"

МОСКВА, 7 октября. /ТАСС/. "Коламбус" крупно победил клуб "Нью-Йорк Айлендерс" со счетом 5:0 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), российский форвард хозяев Артемий Панарин отметился тремя результативными передачами в дебютном матче за команду из штата Огайо, а голкипер Сергей Бобровский в первом же матче сезона-2017/18 оставил свои ворота в неприкосновенности.

Шайбы забросили Сонни Милано (2-я минута), Кэм Аткинсон (12), Райан Мюррей (27), Зак Веренски (31) и Пьер-Люк Дюбуа (32). Панарин провел в матче почти 19 минут, выходя в первом звене нападения вместе с американцем Аткинсоном и шведом Александром Веннбергом.

25-летний россиянин отдал три результативные передачи, а также нанес один бросок и заработал показатель полезности "+2". Панарин стал первым игроком в истории "Коламбуса", который набрал не менее трех очков в дебютной игре в составе команды. Российский голкипер "Коламбуса" Сергей Бобровский, ставший лучшим вратарем прошлого сезона, отразил все 29 бросков по воротам.

Российский нападающий "Айлендерс" Николай Кулемин не смог отметиться результативными действиями, сыграв в матче 13 минут. На его счету один бросок по воротам "Коламбуса". Лучшим игроком встречи был признан Панарин, второй звездой стал Дюбуа, третьей - Бобровский.

Панарин дебютировал в НХЛ в составе "Чикаго" в 2015 году, в сезоне-2015/16 он был признан лучшим новичком лиги. В составе "Чикаго" за два сезона Панарин провел 162 матча, в которых забросил 61 шайбу и отдал 90 передач. Летом "Чикаго" и "Коламбус" совершили обмен, в результате которого "Коламбус" получил из "Чикаго" Панарина, а также нападающего Тайлера Мотта и выбор в шестом раунде драфта-2017. В обмен "Чикаго" получил форварда Брэндона Саада, голкипера Антона Форсберга и выбор в пятом раунде драфта-2018.

В следующем матче в ночь на воскресенье "Коламбус" на выезде сыграет против "Чикаго", "Айлендерс" на своей площадке встретятся с "Баффало".