Сборная России по футболу сыграет с командой Ирана в контрольном матче в Казани

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Сборная России по футболу сыграет во вторник с командой Ирана в контрольном матче на стадионе "Казань-Арена". Иранская сборная одной из первых гарантировала себе путевку в финальный турнир чемпионата мира, который пройдет в России будущим летом.

Команда Станислава Черчесова в октябре проводит второй подряд матч против азиатского участника чемпионата мира 2018 года. В субботу в Москве российская сборная победила соперников из Южной Кореи - 4:2, пропустив оба мяча в самой концовке встречи. В отборочном турнире сборные Ирана и Южной Кореи выступали в одной группе, где иранцы заняли первое место, набрав в 10 матчах на семь очков больше конкурента. Иранская сборная показала лучший результат в зоне Азии отборочного цикла.

В рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) сборная Ирана занимает 25-е место, считаясь лучшей среди азиатских команд. В 2018 году иранская команда приедет на свой пятый чемпионат мира и второй - подряд.

Ранее преодолеть предварительную стадию на чемпионатах мира сборная Ирана не сумела ни разу, лучший результат показав в 1998-м, когда в историческом для иранского футбола матче во французском Лионе победила сборную США - 2:1. Лидером иранцев являлся форвард Али Даеи, который забил за национальную команду Ирана 109 мячей, что считается рекордом для международного футбола.

В 1968, 1972 и 1976 году сборная Ирана трижды подряд выиграла чемпионат Азии, в те же годы (1970) команда впервые сумела пробиться в финальный турнир мирового первенства. На трех последних континентальных чемпионатах сборная Ирана проигрывала в 1/4 финала.

Команда Кейруша

Нынешняя команда, которой руководит португальский специалист Карлуш Кейруш, считается одной из сильнейших в истории страны. Беспроигрышная серия сборной Ирана насчитывает уже семь матчей, в марте иранцы в Тегеране в товарищеской игре уступили соперникам из Ирака (0:1). В субботу сборная Ирана также провела контрольную встречу, в столице страны победив команду Того (2:0). Оба мяча забил нападающий греческого "Олимпиакоса" Карим Ансарифард.

Лидером атак сборной Ирана является 22-летний форвард казанского "Рубина" Сердар Азмун, который 11 раз отличился в отборочном турнире. В России выступают еще два футболиста сборной Ирана - полузащитник "Амкара" Саид Эзатоллахи и защитник "Ахмата" Милад Мохаммади. Иранская команда достаточно молода, но опытна. Капитан команды - 31-летний полузащитник Ашкан Дежага летом покинул германский "Вольфсбург", сейчас он находится без клуба, а больше всех матчей за национальную команду провел 35-летний защитник Джалал Хосейни (111), выступающий за самый титулованный клуб страны "Персеполис".

64-летний Кейруш в свое время возглавлял команды Португалии, Южной Кореи и ЮАР, а в сезоне-2003/04 он работал главным тренером мадридского "Реала". Со сборной Ирана Кейруш работает с 2011 года, в 2014 году на полях Бразилии команда не сумела выйти из группы, набрав лишь одно очко в трех матчах.

Россия Иран не побеждала

Сборная России во второй раз сыграет против команды Ирана, первая встреча, которая также была товарищеской, в феврале 2011 года в Дубае (ОАЭ) завершилась победой азиатских футболистов со счетом 1:0. Победный мяч в ворота Игоря Акинфеева на 90-й минуте провел Мохаммад-Реза Халатбари. Зато трижды побеждала соперников из Ирана сборная СССР - в рамках Олимпиады 1976 года (2:1), в товарищеском матче в 1978 году в Тегеране (1:0) и на турнире памяти Джавахарлала Неру в ноябре 1985 года в индийском Кочине (2:0).

Футболисты сборной России в воскресенье переехали в Казань, проведя все запланированные тренировочные мероприятия. Расположение команды покинул полузащитник ЦСКА Александр Головин, который так и не сумел оправиться от травмы. Зато выздоровел пропустивший игру с южнокорейцами нападающий "Зенита" Дмитрий Полоз.

Черчесов считает сборную Ирана выше классом, чем команда Южной Кореи, отметив, что иранская сборная такая же быстрая, но более неуступчивая и атлетичная. Кейруш отметил, что азиатские сборные уступают европейским прежде всего в отсутствии опыта, и предстоящий матч поможет его команде в его получении. "Нам надо учиться выигрывать и побеждать", - заявил Кейруш.

Матч сборных России и Ирана начнется в 19:00 мск. Главным арбитром назначен Милорад Мажич из Сербии.