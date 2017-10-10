Генменеджер "Вегаса": слухи о возвращении Шипачева в КХЛ являются неправдой

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Российский нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вегас Голден Найтс" Вадим Шипачев не сможет вернуться в клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) до завершения действующего контракта с командой из Лас-Вегаса, слухи о его возвращении являются неправдой. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный менеджер "Вегаса" Джордж Макфи, слова которого приводит пресс-служба клуба.

Перед стартом регулярного чемпионата НХЛ 30-летний россиянин был отправлен в клуб Американской хоккейной лиги (АХЛ) "Чикаго Вулвз". Генменеджер отметил, что россиянин не тренируется с "Вулвз", а его отправление в АХЛ является техническим моментом, который обусловлен выбором состава на матчи НХЛ.

"Шипачев вернулся в Лас-Вегас, сейчас он дома с супругой, занимается самостоятельно. Он предупредил нас об этом, так как никто из них не говорит на английском, и ей было бы непросто. Информация о том, что он [Шипачев] может вернуться в КХЛ является неправдой. У него нет права вернуться в Россию, он имеет контрактные обязательства с нашим клубом", - сказал Макфи.

Пресс-конференция была посвящена первому домашнему матчу "Вегаса" в истории, который начнется 11 октября в 5:00 мск. Соперником "Вегаса" станет "Аризона". В двух стартовых играх регулярного чемпионата сезона-2017/18 "Вегас" одержал две победы, обыграв "Даллас" (2:1) и "Аризону" (2:1 ОТ).

Шипачев весной подписал двухлетний контракт на $9 млн с новообразованным клубом "Вегас", став его вторым хоккеистом на тот момент. До этого форвард выступал за петербургский СКА, в составе которого становился двукратным обладателем Кубка Гагарина (2014/15, 2016/17). В составе сборной России Шипачев выигрывал чемпионат мира в 2014 году, а также завоевывал серебро (2015) и бронзу (2016, 2017) мировых первенств.