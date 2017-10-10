Андриевский покинул пост главного тренера клуба КХЛ "Адмирал"

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ТАСС, 10 октября. Александр Андриевский ушел с поста главного тренера клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Адмирал", исполняющим обязанности назначен Фредрик Стиллман, входивший в тренерский штаб Андриевского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Андриевский возглавил "Адмирал" в 2015 году. Под его руководством владивостокский клуб дважды выходил в плей-офф КХЛ, но оба раза проигрывал в 1/8 финала. В нынешнем сезоне "Адмирал" одержал пять побед в 19 матчах и занимает 12-е место в Восточной конференции, имея в активе 17 очков.
51-летний Стиллман, сменивший 49-летнего Андриевского на тренерском мостике, в прошлом был известным хоккеистом в Швеции. В составе сборной Швеции он дважды выигрывал чемпионат мира (1991, 1992), в 1994 году стал чемпионом Олимпийских игр.
Стиллман выступал за ХВ-71, два сезона проведя в Германии. Карьеру игрока он закончил в 2001 году, а через год приступил к тренерской деятельности в родном ХВ-71. С 2003 по 2005 год и с 2014 по 2016 год работал тренером по защитникам и ассистентом главного тренера клуба. А в период с 2005-го по 2014 год занимал пост генерального менеджера ХВ-71. С 2015 года Стиллман входит в тренерский штаб "Адмирала".