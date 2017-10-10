Лунев рассказал, что пропущенный от иранцев гол испортил ему настроение от дебюта

КАЗАНЬ, 10 октября. /ТАСС/. Пропущенный гол в товарищеском матче с командой Ирана испортил настроение вратарю Андрею Луневу в дебютной игре за сборную России по футболу. Об этом он заявил журналистам.

Товарищеский матч команд прошел во вторник на "Казань-Арене" и завершился ничьей со счетом 1:1. Эта игра стала первой официальной для 25-летнего Лунева в футболке национальной сборной.

"Что Володя [Габулов], что Игорь Акинфеев поддерживали перед началом игры. Надо у тренера спрашивать, как я провел свой дебют, но мне этот пропущенный гол испортил настроение, хотелось бы сыграть на ноль", - сказал Лунев.

"Не проиграли, уже неплохо то, что вторую половину провели качественно и отыгрались, хотя жалко, что не выиграли. Тренер сказал, что до гола играли академично, а после него появилось качество, которое должно было быть с самого начала. Но в товарищеских играх все равно не та атмосфера, которая в официальных матчах, так что летом будет все по-другому", - отметил вратарь.

Следующие товарищеские матчи сборная России проведет в ноябре. Планируется, что россияне сыграют с командами Испании или Италии и со сборной Аргентины.