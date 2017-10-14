"Спартак" победил в Грозном и вышел на пятое место в чемпионате РФПЛ

ГРОЗНЫЙ, 14 октября. /ТАСС/. Московский "Спартак" в Грозном со счетом 2:1 обыграл "Ахмат" в матче 13-го тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ).

В составе победителей забитыми мячами отметились Денис Глушаков (30-я минута) и парагваец Лоренсо Мельгарехо (72), у проигравших отличился бразилец Родолфо (70, с пенальти).

"Спартак" в нынешнем сезоне настигла эпидемия травм, игроки команды получили более 20 различных повреждений. В матче с "Ахматом" на поле вернулись восстановившиеся Глушаков, являющийся капитаном красно-белых, и голландец Квинси Промес. Глушаков не играл месяц, Промес - чуть больше трех недель.

Московская команда продлила беспроигрышную серию в чемпионате до шести матчей. Если считать встречи Лиги чемпионов и Кубка России, то беспроигрышная серия "Спартака" составляет уже девять игр. Грозненский клуб потерпел второе поражение подряд.

"Спартак" вышел на пятое место в чемпионате РФПЛ, в 13 матчах набрав 20 очков. От лидирующего "Зенита" он отстает на восемь очков, при этом у санкт-петербургской команды на игру меньше. "Ахмат" идет на шестой строчке, имея в активе 17 очков.

"Как ножом по сердцу"

Главному тренеру "Спартака" Массимо Каррере понравились волевые качества подопечных. "Нас ждал тяжелый матч на тяжелом поле с командой, которая много бегает, играет в организованный футбол. Для нас это важная победа. У нас были некоторые ошибки, но мне понравилась компактность, реакция на пропущенный мяч и спортивная злость моей команды", - сказал итальянец на пресс-конференции после матча.

"Спартак тянул время? Это часть футбола, все команды делают это, я не заметил каких-то критических моментов. Пауза на матчи сборных пошла нам на пользу, мы отдохнули. Единственная проблема этих пауз, что у нас нет много времени для подготовки к конкретному матчу", - отметил Каррера.

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов остался недоволен действиями его команды в первом тайме. "Мы провели хороший второй тайм, а вот первый был плохим, почему-то начали прижиматься к своим воротам, из-за чего пропустили, а сами создавали мало проблем вратарю соперника", - сказал специалист.

Говоря о втором пропущенном голе, тренер подчеркнул, что футболисты "Ахмата" "наступили на те же грабли". "Пропускаем после того, как забиваем. Трудно сказать, почему это происходит, мне самому это как ножом по сердцу", - отметил он.

"Стремимся к игре образца прошлого сезона"

Денис Глушаков в беседе с корреспондентом ТАСС обратил внимание на то, что спартаковцы сейчас пытаются играть так же, как в прошлом, чемпионском, сезоне.

"В матче против "Ахмата" для нас было важно продолжить менять черную полосу в чемпионате России на белую. Мы стремимся к тому, чтобы играть и ощущать себя на поле, как в прошлом сезоне. Согласен, что матч в Грозном напомнил некоторые игры минувшего сезона; у нас не все прямо так безоблачно, есть ошибки, мы понимаем их, работаем над их исправлением", - сказал Глушаков.

"Я бы не сказал, что в начале сезона кто-то играл без желания. Желание было всегда, просто вместе с ним было невезение, которое еще больше разозлило команду. Сейчас у нас плотный график, каждая победа и положительные эмоции очень важны перед следующими играми", - отметил капитан "Спартака".

Защитник красно-белых Дмитрий Комбаров заявил, что команда обретает уверенность в себе после неудачного начала сезона. "Перед перерывом на матчи национальных сборных мы неплохо сыграли против "Урала", во встрече против "Ахмата" удалось закрепить положительные шаги. Где-то постепенно команда становится похожа на себя образца прошлого сезона, снова обретаем уверенность. Важно, что победы приходят не столько из-за каких-то футбольных качеств, сколько из-за того, что мы бьемся на поле друг за друга, такие эмоции очень важны для команды", - сказал Комбаров.

В 14-м туре чемпионата РФПЛ "Спартак" 21 октября в Москве сыграет с "Амкаром", а "Ахмат" 22 октября в Екатеринбурге встретится с "Уралом".