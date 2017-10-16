Шарапова прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля"

ТАСС, 16 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник утром прилетела в Москву, где примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В воскресенье Шарапова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации, который проходил в китайском Тяньцзине, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.

Ранним утром Мария Шарапова прилетела в Москву, где планирует сегодня приступить к тренировкам #втбкубоккремля pic.twitter.com/3Bl0rUkqSV — ВТБ Кубок Кремля (@tennisrussia) 16 октября 2017 г.

"Ранним утром Мария Шарапова прилетела в Москву, где планирует сегодня приступить к тренировкам", - говорится в сообщении. В аэропорту спортсменку встречал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Об участии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" было объявлено в 13 октября, она не играла на московском турнире уже 10 лет. Россиянка начнет выступление на "Кубке Кремля" во вторник матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.