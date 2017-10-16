Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.10:
$ 57.62
€ 68.14
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Шарапова прилетела в Москву для участия в "ВТБ Кубке Кремля"

Спорт
16 октября, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, октября. /ТАСС

Российская теннисистка проведет первый матч на турнире во вторник, ее соперницей станет словачка Рыбарикова

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мария Шарапова

Мария Шарапова

©  EPA/RONALD WITTEK

ТАСС, 16 октября. Российская теннисистка Мария Шарапова в понедельник утром прилетела в Москву, где примет участие в турнире "ВТБ Кубок Кремля". Об этом сообщает пресс-служба соревнований.

В воскресенье Шарапова стала победительницей турнира Женской теннисной ассоциации, который проходил в китайском Тяньцзине, обыграв в финале белоруску Арину Соболенко со счетом 7:5, 7:6 (10:8). Россиянка выиграла первый турнир с мая 2015 года.

"Ранним утром Мария Шарапова прилетела в Москву, где планирует сегодня приступить к тренировкам", - говорится в сообщении. В аэропорту спортсменку встречал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Об участии Шараповой в "ВТБ Кубке Кремля" было объявлено в 13 октября, она не играла на московском турнире уже 10 лет. Россиянка начнет выступление на "Кубке Кремля" во вторник матчем со словачкой Магдаленой Рыбариковой.

"ВТБ Кубок Кремля" проходит в Москве на кортах спорткомплекса "Олимпийский" и завершится 22 октября. Общий призовой фонд турнира составляет $1,6 млн.

Смотрите также

Шарапова поднялась на 29 позиций в рейтинге WTA

Тарпищев: Шарапова заслуженно и логично победила Соболенко в финале турнира в Тяньцзине

Шарапова заявила, что победа на турнире в Китае является особой для нее

Шарапова победила Соболенко и впервые с 2015 года выиграла турнир WTA

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
ВТБ Кубок Кремля
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Первые космические
Краткая история покорения Вселенной
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Умер актер Дмитрий Марьянов
2
Подмосковный Минздрав проводит служебную проверку в связи со смертью актера Марьянова
3
Неизвестные четыре раза выстрелили в мужчину в центре Москвы и скрылись
4
Sky: иракская армия взяла под контроль газовое месторождение и электростанцию в Киркуке
5
Сбербанк с 16 октября снижает ставки по потребительским кредитам
6
СМИ: судно с углем из США повредило причал в порту Одессы
7
Число погибших из-за взрыва в Сомали возросло до 276 человек
Темы дня
Новости партнеров
Реклама