ПКР обсудил с экспертом WADA ход выполнения критериев по восстановлению организации в МПК

ТАСС, 17 октября. Руководство Паралимпийского комитета России (ПКР) провело встречу с экспертом Всемирного антидопингового агентства (WADA) Питером Николсоном, в настоящее время работающим в России с целью оказания содействия по возвращению статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) кодексу WADA. Об этом сообщает пресс-служба ПКР.

Во встрече приняли участие президент ПКР Владимир Лукин, председатель исполкома и первый вице-президент ПКР Павел Рожков и генеральный секретарь ПКР, член наблюдательного совета РУСАДА, руководитель координационного комитета ПКР по взаимодействию с рабочей группой Международного паралимпийского комитета (МПК) по вопросам восстановления членства ПКР в МПК Андрей Строкин.

"Участники встречи обсудили ход выполнения дорожной карты по реализации пунктов критериев восстановления членства ПКР в МПК, восстановление статуса соответствия РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу WADA, реализацию положения ПКР по этике, конфликту интересов и борьбе с коррупцией, утвержденного на заседании исполкома ПКР 19 августа 2017 года и др.", - говорится в сообщении.

С апреля 2016 года в России работают два независимых эксперта - австралиец Николсон и Ева Лукошюте-Станикуниене из Литвы. Перед ними стоит задача инспектировать деятельность РУСАДА и отчитываться о проделанной работе перед исполкомом WADA. Под их контролем прошли, в частности, выборы генерального директора РУСАДА.

В сентябре исполком МПК решил оставить в силе отстранение ПКР. Однако российские спортсмены по таким видам спорта, как биатлон, горные лыжи, лыжные гонки и сноуборд, были допущены к отборочным соревнованиям, которые позволят им завоевать лицензии для участия в Паралимпиаде 2018 года в нейтральном статусе. Гарантированно допуск к Играм, которые пройдут в марте следующего года, россияне получат в случае полного восстановления членства ПКР.

Ранее новый президент МПК Эндрю Парсонс сообщил ТАСС, что рассмотрение вопроса восстановления ПКР может быть перенесено с января 2018 года на более ранний срок. Это может быть сделано в том случае, если 16 ноября WADA признает РУСАДА соответствующим международному кодексу, что является ключевым критерием восстановления ПКР.