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Тренер: "Севилье" нужно извлечь уроки из ошибок в матче со "Спартаком"

Спорт
18 октября, 1:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, октября. /ТАСС

Эдуардо Бериссо отметил индивидуальное мастерство футболистов красно-белых

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Эдуардо Бериссо

Эдуардо Бериссо

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 18 октября. /ТАСС/. Футболисты "Севильи" должны извлечь уроки из ошибок, допущенных в матче Лиги чемпионов со "Спартаком". Об этом журналистам рассказал главный тренер испанцев Эдуардо Бериссо.

Во вторник "Спартак" победил "Севилью" со счетом 5:1 в матче третьего тура группового этапа. Встреча состоялась в Москве на стадионе "Открытие-Арена".

"Осталось поднять голову, утереть нос и, выучив все уроки, достойно провести ответный матч на нашем стадионе. Будет разбор полетов, будет анализ, после второго гола мы "посыпались". Каждая контратака "Спартака" становилась для нас убийственной, согласен с тем, что "Спартак" наказал нас за каждую ошибку. Футболисты соперника доказали, насколько они сильны индивидуально, в игре один в один", - сказал Бериссо.

"Когда происходит такое поражение, всегда виноват тренер. Мы очень плохо сыграли в концовке матча, будем работать над этим компонентом. Все контратаки соперника были острыми и голевыми. Игра соперника нас не удивила, мы ждали чего-то подобного", - отметил тренер "Севильи".

Первое место в группе Е занимает английский "Ливерпуль", в параллельном матче со счетом 7:0 разгромивший словенский "Марибор". "Спартак" имеет столько же очков, но из-за худшей разницы забитых и пропущенных мячей идет на второй строчке. "Севилья" с четырьмя очками расположилась на третьей позиции, а "Марибор" (одно очко) находится на четвертом месте.

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