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Защитник "Тампы" Сергачев стал третьей звездой дня в НХЛ

Спорт
20 октября, 10:29 UTC+3 ¶ МОСКВА МОСКВА 20, октября. /ТАСС

Дубль российского хоккеиста принес его клубу победу над "Коламбусом"

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Михаил Сергачев

Михаил Сергачев

© AP Photo/Wilfredo Lee

ТАСС, 20 октября. Российский защитник "Тампы" Михаил Сергачев признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на официальном сайте лиги.

В ночь на пятницу "Тампа" со счетом 2:0 обыграла "Коламбус". 19-летний Сергачев оформил дубль, забросив свои первые шайбы в НХЛ.

Первой звездой дня стал канадский нападающий "Бостона" Патрис Бержерон. "Бостон" одержал победу над "Ванкувером" со счетом 6:3. Бержерон провел первый матч в текущем сезоне и набрал четыре очка (1+3).

Второй звездой стал швейцарский нападающий "Нью-Джерси" Нико Хишир, который был выбран на драфте НХЛ 2017 года под первым номером. "Нью-Джерси" обыграл "Оттаву" в овертайме со счетом 5:4, а Хишир открыл счет своим голам в НХЛ, сделав дубль, а также отдал одну результативную передачу.

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