Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы

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Футболист "Зенита" Ригони претендует на звание лучшего игрока недели в Лиге ЕвропыСпорт 20 октября, 11:02
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ТАСС, 20 октября. Полузащитник российского футбольного клуба "Зенит" Эмилиано Ригони вошел в список претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
В четверг "Зенит" обыграл на своем поле норвежский "Русенборг" со счетом 3:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы. 24-летний аргентинец в этой встрече забил три гола.
Также на звание лучшего игрока недели в Лиге Европы претендуют: нападающий румынского "Стяуа" Арлем Ньоэре, вратарь греческого АЕКа Яннис Анестит, нападающий испанского "Реал Сосьедада" Виллиан Жозе, полузащитник французского "Марселя" Лукас Окампос, вратарь английского "Арсенала" Петр Чех, защитник австрийского "Ред Булла" Андреас Ульмер и полузащитник итальянского "Лацио" Сергей Милинкович-Савич.
Голосование завершится в пятницу.