Российские конькобежцы завоевали четыре медали в стартовый день домашнего ЧЕ

КОЛОМНА /Московская область/, 5 января. /ТАСС/. Первый день чемпионата Европы по конькобежному спорту, который стартовал в пятницу в подмосковной Коломне, принес российским спортсменам сразу четыре награды - золото, два серебра и бронзу.

Первенство континента проходит в новом формате - медали разыгрываются на отдельных дистанциях, а не в многоборье. Также турнир должен стать важным этапом подготовки к Олимпийским играм, которые стартуют 9 февраля в южнокорейском Пхёнчхане.

Первыми на лед конькобежного центра в Коломне вышли представительницы слабого пола, которые соревновались на дистанции 500 метров. Порадовать заполненный до отказа дворец удалось Ангелине Голиковой, которая стала второй. Другие представительницы России Ольга Фаткулина и Дарья Качанова заняли четвертое и пятое места соответственно.

После награждения Голикова отметила, что имела бы возможность улучшить время победительницы, австрийки Ванессы Герцог, если бы спортсменки участвовали в одном и том же забеге. "Я не расстраиваюсь по поводу результата, так сложилось. Хотелось, конечно, войти в историю, жаль, что этого не получилось, но ничего страшного", - считает 26-летняя россиянка.

Аналогичного успеха на дистанции втрое длиннее смогла добиться и еще одна представительница России Екатерина Шихова. Спортсменка всего лишь на 0,01 секунды опередила ставшую третьей голландку Маррит Ленстра, но уступила более секунды другой конькобежке из Нидерландов Лотте ван Бек. "Кажется, что я сейчас не на пике формы - перелеты, горы еще играют свою роль. Состояние еще не на 100 процентов", - объяснила Шихова большое отставание от победительницы забега.

Триумф Юскова и бронза Кулижникова

Между двумя женскими забегами собравшиеся увидели соревнование мужчин на дистанции 500 метров. Ожидания российских болельщиков были связаны с трехкратным чемпионом мира на отдельных дистанциях, двукратным чемпионом мира в спринтерском многоборье и действующим рекордсменом мира Павлом Кулижниковым. Но в итоге спортсмен стал лишь третьим, уступив второму месту обидные 0,004 секунды.

"Проиграл по тысячным, но это спорт. Повезет в следующий раз. В этом сезоне я плохо бегу дистанцию 500 м, но подиума у меня давно не было. Считаю, что любая медаль - это круто", - оценил свое выступление россиянин.

Заключительными в программе стартового дня турнира значились мужские соревнования на 1500 метров, в которых выступал рекордсмен мира и любимец местной публики Денис Юсков. Россиянин сумел реабилитироваться за партнеров по команде и принес в копилку сборной столь долгожданное в этот день золото. Но этого могло и не случиться.

По окончании забега соперник россиянина голландец Томас Крол, ставший в итоге вторым, подал протест на то, что Юсков пересек разграничительную линию и якобы помешал ему двигаться по дистанции. Однако судьи пересмотрели эпизод и прошение сборной Нидерландов было отклонено.

"Не понимал, что произошло, снимут ли меня или нет. Все равно видел, что люди за меня болеют. Спасибо им огромное за поддержку. Голландские болельщики в этом плане отдыхают, хотя раньше они были законодателями мод", - сказал Юсков после награждения.

Оценки руководства

Итоги дня в разговоре с корреспондентом ТАСС подвел глава Союза конькобежцев России Алексей Кравцов. "Первый день прошел достаточно успешно для сборной России, спортсмены завоевали медали всех достоинств, это очень позитивные итоги старта турнира. Конечно, мы надеялись, что на дистанции 500 метров наши ребята смогут показать более высокие результаты, но это самая короткая дистанция, на которой любые малейшие нюансы и ошибки приводят либо к победе, либо к поражению. Все уложилось буквально в миллиметры", - сказал собеседник агентства.

"Думаю, Паше [Кулижникову] чуть не хватило везения. Речь там шла о тысячных долях секунды между призовыми местами, поэтому нужно говорить только об удаче", - добавил Кравцов.

Соревнования посетил вице-премьер РФ Виталий Мутко. "Международный союз конькобежцев (ISU) на высочайшем уровне оценил организацию чемпионата Европы, качество льда и количество болельщиков на трибунах. Что еще надо на чемпионате Европы? Никаких проблем с приездом спортсменов не было и никаких сомнений тоже", - отметил функционер.

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что российские конькобежцы удачно стартовали на чемпионате Европы.

"Без сомнений, для российских конькобежцев первый день домашнего чемпионата Европы стал успешным. В каждой из четырех дисциплин - по награде. Поздравляю Дениса Юскова с заслуженным золотом на дистанции 1500 м. Очень близкие результаты на дистанции 500 м среди мужчин показала первая тройка, в которой Павел Кулижников стал бронзовым призером", - сказал Колобков.

В субботу чемпионат Европы продолжится стартами на дистанциях 1000 м у мужчин и женщин, а также 3000 м у женщин и 5000 м у мужчин.