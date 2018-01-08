Грузовик "КамАЗ-мастер" под управлением Мардеева упал на бок на втором этапе "Дакара"

ТАСС, 8 января. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева проиграл более двух часов победителю второго этапа ралли-марафона "Дакар" из-за того, что грузовик перевернулся на бок. Об этом Мардеев рассказал пресс-службе команды.

Победу на втором этапе одержал экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева. Мардеев финишировал 17-м, проиграв 2 часа 39 минут 1 секунду партнеру по команде.

"В начале этапа все шло неплохо, - рассказал Мардеев. - Хотя много было застрявших экипажей и было непросто между ними ехать. Потом увидели машину Антона Шибалова, застрявшую в неудобном месте. К счастью, увидели его заранее - иначе можно было ему на крышу приземлиться; достали трапы, неудобное место, но вытянули, потеряли около 20 минут".

"Потом доехали до этой злосчастной воронки, очень глубокой, много джипов, грузовиков, мотоциклистов в ней застряли, - продолжил Мардеев. - Вертолеты кружили, чего в ней только не было, по обычной траектории проехать ее невозможно - очень рыхлый песок, джипы все распахали. Нашли неплохую траекторию, поднялись, но на вершине был застрявший джип, начали уходить от него правее и уже по косогору хотели перевалить дюну. Я прекрасно понимал, что делаю и контролировал машину, но в надутом пухляке машина завалилась на бок".

Поставить грузовик на колеса помог экипаж "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова, которому Мардеев ранее на этапе помог выбраться из песков.

Третий этап "Дакара" пройдет в понедельник от Писко до портового города Сан-Хуан-де-Маркона со спецучастком протяженностью 295 км. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.