Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Грузовик "КамАЗ-мастер" под управлением Мардеева упал на бок на втором этапе "Дакара"

Спорт
8 января, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, января. /ТАСС

Поставить грузовик на колеса помог экипаж "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова, которому Мардеев ранее на этапе помог выбраться из песков

Поделиться
Материал из 1 страницы
© AP

ТАСС, 8 января. Экипаж российской команды "КамАЗ-мастер" под управлением Айрата Мардеева проиграл более двух часов победителю второго этапа ралли-марафона "Дакар" из-за того, что грузовик перевернулся на бок. Об этом Мардеев рассказал пресс-службе команды.

Смотрите также

Николаев: экипаж попал в большую воронку на втором этапе ралли "Дакар"

Экипаж Николаева победил на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете грузовиков

Карякин стал вторым на втором этапе ралли-марафона "Дакар" в зачете квадроциклов

Мардеев: конкуренция в классе грузовиков на нынешнем "Дакаре" очень серьезная

Победу на втором этапе одержал экипаж "КамАЗ-мастер" под управлением Эдуарда Николаева. Мардеев финишировал 17-м, проиграв 2 часа 39 минут 1 секунду партнеру по команде.

"В начале этапа все шло неплохо, - рассказал Мардеев. - Хотя много было застрявших экипажей и было непросто между ними ехать. Потом увидели машину Антона Шибалова, застрявшую в неудобном месте. К счастью, увидели его заранее - иначе можно было ему на крышу приземлиться; достали трапы, неудобное место, но вытянули, потеряли около 20 минут".

"Потом доехали до этой злосчастной воронки, очень глубокой, много джипов, грузовиков, мотоциклистов в ней застряли, - продолжил Мардеев. - Вертолеты кружили, чего в ней только не было, по обычной траектории проехать ее невозможно - очень рыхлый песок, джипы все распахали. Нашли неплохую траекторию, поднялись, но на вершине был застрявший джип, начали уходить от него правее и уже по косогору хотели перевалить дюну. Я прекрасно понимал, что делаю и контролировал машину, но в надутом пухляке машина завалилась на бок".

Поставить грузовик на колеса помог экипаж "КамАЗ-мастер" Антона Шибалова, которому Мардеев ранее на этапе помог выбраться из песков.

Третий этап "Дакара" пройдет в понедельник от Писко до портового города Сан-Хуан-де-Маркона со спецучастком протяженностью 295 км. Финиш "Дакара" запланирован на 20 января в аргентинской Кордове.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
"Аэрофлот" снял с рейса жену Аршавина из-за "деструктивного поведения"
2
Источник: ЕС не требует в ВТО денежных компенсаций от РФ за запрет поставок свинины
3
Актера Александра Балуева сняли с рейса Калининград - Москва
4
ЦБ РФ опубликовал новации в банковской системе 2018 года
5
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
6
Дебош на борту самолета в Сочи обошелся москвичке в 300 тыс. рублей
7
Задержан вице-спикер парламента Нижегородской области
Темы дня
Новости партнеров
Реклама