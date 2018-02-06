Сессия МОК поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать ОКР

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 6 февраля. /ТАСС/. Сессия Международного олимпийского комитета (МОК) поддержала решение исполкома организации дисквалифицировать Олимпийский комитет России (ОКР) за допинговые нарушения на Олимпийских Играх 2014 года в Сочи.

Решение было принято на 132-й сессии МОК в Пхёнчхане большинством голосов при двух воздержавшихся.

Исполком МОК 5 декабря 2017 года приостановил членство ОКР в организации, в результате чего российские спортсмены на Играх-2018 выступят под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России. Глава ОКР Александр Жуков заявлял, что в случае выполнения требований МОК отстранение с ОКР может быть снято в последний день Олимпиады, что позволит российским спортсменам пройти под национальным флагом на церемонии закрытия Игр.