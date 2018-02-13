Свищев: бронзу российских керлингистов на Олимпиаде можно сравнить с золотом

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 февраля. /ТАСС/. Бронзу российских керлингистов Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого на Олимпийских играх в южнокорейском Пхёнчхане в дисциплине дабл-микст можно сравнить с победой в турнире. Такое мнение журналистам высказал глава Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Во вторник россияне со счетом 8:4 победили команду Норвегии в матче за третье место на Играх-2018.

"Действительно это большой успех нашей команды, всего российского керлинга. Расцениваем это третье место, как победу. Ребята достигли этого успеха собственным трудом, тренировками, а подчас и лишениями. Мы гордимся ими", - сказал Свищев.

"У меня было отвратительное настроение после вчерашнего поражения от норвежцев в полуфинале - ни с кем не хотелось разговаривать, - добавил функционер. - Но у ребят, думаю, ситуация была похлеще. Поэтому молодцы, что сумели сегодня дожать соперника, у которого был гипотетический шанс на победу в последнем броске".

Финал турнира, в котором встретятся сборные Канады и Швейцарии, состоится позже во вторник. Соревнования среди смешанных пар в керлинге впервые представлены на Олимпийских играх. По решению Международного олимпийского комитета россияне выступают на Олимпиаде-2018 под олимпийским флагом в статусе олимпийских атлетов из России.