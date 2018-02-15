Плей-офф футбольной Лиги Европы продолжится 15 матчами

ТАСС, 15 февраля. Пятнадцать матчей 1/16 финала футбольной Лиги Европы пройдут в четверг. За победу в турнире, которая дает право сыграть в Лиге чемпионов в следующем сезоне, вступят такие именитые клубы, как английский "Арсенал", испанский "Атлетико", итальянские "Наполи", "Лацио" и "Милан".

Помимо ЦСКА, Россию представят три клуба - московские "Спартак" и "Локомотив", а также санкт-петербургский "Зенит", которые сойдутся в двухматчевых противостояниях с испанским "Атлетиком", французской "Ниццей" и шотландским "Селтиком" соответственно.

Первый матч плей-офф турнира прошел во вторник - в Белграде встретились местная "Црвена Звезда" и московский ЦСКА (0:0). Остальные команды сыграют традиционно для турнира в четверг.

"Арсенал" против сенсации турнира

"Арсенал" отправится в шведский город Эстерсунд, который больше известен знаменитой биатлонной трассой. Одноименная местная футбольная команда добилась права стартовать в квалификации Лиги Европы после первой в истории клуба (основан в 1996 году - прим. ТАСС) победы в Кубке Швеции в прошлом сезоне. Шведы смогли пройти турецкий "Галатасарай", "Фолу" из Люксембурга и греческий ПАОК, а на групповом этапе смогли набрать 11 очков в компании с испанским "Атлетиком", украинской "Зарей" и немецкой "Гертой", уступив первое место испанцам только по дополнительным показателям.

"Арсенал" подходит к первому матчу плей-офф, занимая шестое место в турнирной таблице чемпионата Англии, которое не позволяет квалифицироваться в Лигу чемпионов. В текущем году команда Арсена Венгера добилась побед лишь в двух матчах из шести. В последнем туре чемпионата "Арсенал" уступил принципиальному сопернику и прямому конкуренту за еврокубковые места "Тоттенхэму" (0:1).

Зимой состав лондонцев претерпел значительные изменения. Ушли Франсис Коклен, Тео Уолкотт, Алексис Санчес и Оливье Жиру. Зато дебютировать за команду в еврокубках может армянин Генрих Мхитарян. Однако другой именитый новичок команды Пьер-Эмерик Обамеянг не поможет лондонцам в Лиге Европы, так как форвард был заигран в турнире за дортмундскую "Боруссию".

Денис Черышев готов помочь "Вильярреалу"

Одним из самых непредсказуемых противостояний станут матчи испанского "Вильярреала" и французского "Лиона". Обе команды продолжают борьбу за еврокубковые места в национальных чемпионатах: "Вильярреал" идет пятым, "Лион" - четвертым.

В составе испанцев вероятно появление на поле россиянина Дениса Черышева. Полузащитник, который регулярно травмировался в последние сезоны, в текущем стабильно играет, пусть чаще всего выходя на замену. В Лиге Европы Черышев успел отметиться голом в ворота "Астаны".

Клуб из столицы Казахстана впервые в своей истории вышел в плей-офф еврокубкового турнира, опередив в группе чешскую "Славию" и израильский "Маккаби" из Тель-Авива. В 1/16 финала "Астана" сыграет с лиссабонским "Спортингом", который продолжает борьбу за победу в чемпионате Португалии с извечными соперниками "Бенфикой" и "Порту".

Мадридский "Атлетико" в последние сезоны приучил поклонников к Лиге чемпионов, дважды дойдя до финала турнира. Однако испанская команда хорошо знает, что такое выступление в турнире рангом ниже - она побеждала в нем в 2010 и 2012 годах. Соперником мадридцев по первой стадии плей-офф станет датский "Копенгаген".

В остальных матчах 1/16 финала турнира встретятся испанский "Реал Сосьедад" и австрийский "Ред Булл Зальцбург", болгарский "Лудогорец" и итальянский "Милан", немецкая "Боруссия" из Дортмунда и итальянская "Аталанта", французский "Марсель" и португальская "Брага", румынский "Стяуа" и итальянский "Лацио", сербский "Партизан" и польская "Виктория" из Пльзеня, итальянский "Наполи" и немецкий "Лейпциг", а также греческий АЕК и украинское "Динамо".

Ответные игры пройдут 22 февраля. Второй матч между московским ЦСКА и сербской "Црвеной Звездой" состоится 21 февраля.