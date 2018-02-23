Победа над "Атлетиком" не помогла "Спартаку" выйти в 1/8 финала Лиги Европы

БИЛЬБАО /Испания/, 23 февраля. /ТАСС/. "Спартак" обыграл испанский "Атлетик" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы со счетом 2:1, но не смог выйти в следующую стадию турнира. Первая игра, прошедшая в Москве, завершилась победой "Атлетика" со счетом 3:1.

Красно-белые одержали первую гостевую победу в Лиге Европы с 2011 года, когда в матче 1/8 финала обыграли голландский "Аякс" (1:0). "Спартаку" в очередной раз не удалось перевернуть ход двухматчевого противостояния в еврокубках - красно-белые ни разу в истории не побеждали европейские клубы по сумме двух матчей после поражения на своем поле.

Несмотря на статистику, перед игрой главный тренер "Спартака" Массимо Каррера выразил оптимизм по поводу итогового результата. "Мы готовились и пересматривали нашу игру в Москве, чтобы не допускать таких же ошибок", - говорил тренер, отмечая при этом, что "Спартаку" в матче с "Атлетиком" придется рисковать.

Болельщики "Спартака" одной из главных интриг встречи называли стартовый состав красно-белых, в частности выбор вратаря на матч. В московской игре место в воротах занял Артем Ребров, который после матча взял на себя вину за пропущенные голы. Место в воротах в ответной встрече занял Александр Селихов.

"Селихов является вратарем "Спартака", также как и Ребров с Максименко, и сегодня я выбрал его", - ответил Каррера после матча на вопрос о выборе основного вратаря команды.

"Спартак" был лучше "Атлетика"

Красно-белые хорошо провели первую половину встречи, нанеся по воротам соперника восемь ударов, три из которых в створ. "Атлетик" пробил по воротам "Спартака" лишь дважды, при этом в створ пришелся только один удар. Опережали гости соперника и по количеству угловых - два у "Спартака" против одного у "Атлетика". Также хозяева чаще нарушали правила, восемь раз немецкий судья Тобиас Штиллер зафиксировал фол в пользу красно-белых, в то время как хозяева пробивали штрафной удар лишь дважды.

"Спартак" реализовал преимущество на 44-й минуте - ворота "Атлетика" поразил бразильский форвард красно-белых Луис Адриано. Этот гол подарил гостям надежду на положительный итоговый результат, заявил журналистам после игры защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров. При этом он признал, что его партнерам в первом тайме нужно было действовать еще активнее.

"Атлетик" отыгрался на 57-й минуте, гол забил Хавьер Эчейта. После этого Каррера выпустил на замену нападающего Зе Луиша вместо алжирского новичка команды Софьяна Ханни, который провел первый матч за красно-белых в основном составе. Замена помогла подопечным Карреры - Зе Луиш на 85-й минуте сделал передачу на парагвайского нападающего "Спартака" Лоренсо Мельгарехо, который снова вывел гостей вперед. Главный тренер "Атлетика" Хосе Анхель Сиганда отметил, что после забитого "Спартаком" гола хозяева начали паниковать, так как испугались за итоговый результат встречи.

В концовке матча хозяева старались замедлить ход игры, искусственно создавая лишние паузы. "В последние десять минут испанцы испугались, начали валяться, но победителей не судят", - сказал журналистам после игры Селихов.

Каррера на послематчевой пресс-конференции отметил, что доволен игрой команды. "Мы хорошо сыграли в обороне и не позволили сопернику создать много моментов у своих ворот", - сказал он. Селихов обратил внимание на хорошую игру "Спартака" в обороне, отметив, что команде не хватило десяти минут, чтобы забить еще один гол.

Комбаров не скрывал разочарования после вылета из Лиги Европы. "У нас были шансы, но не получилось дожать "Атлетик", мы не успели забить третий гол", - сказал он. Теперь "Спартак" сосредоточится на выступлениях в чемпионате и Кубке России. По словам Карреры, вылет из Лиги Европы может помочь красно-белым в борьбе за эти трофеи.

"Спартаку" грозит наказание из-за поведения болельщиков

Накануне матча испанские болельщики провели в городе акцию против фашизма. Организованная группа из 700 человек прошла по центру города с антифашистскими плакатами. После акции полицейские Бильбао отметили, что марш прошел без каких-либо проблем.

Непосредственно перед встречей организованный марш провели болельщики московского клуба. Во время него произошли беспорядки, в ходе которых было арестовано пять человек. Позднее стало известно, что в результате инцидента в больницу был доставлен сотрудник местной полиции, он перенес остановку сердца. После реанимации он находился в критическом состоянии, а затем скончался.

В пресс-службе полиции ТАСС заявили, что до окончания расследования по данному факту не намерены обвинять в случившемся российских болельщиков.

Соболезнования семье погибшего полицейского после матча высказали тренеры обоих клубов. "Безусловно, нужно что-то предпринимать, чтобы не допускать таких случаев, но этим должен заниматься не я, футбол должен быть праздником для людей, и каждый болельщик должен посещать его без какой-либо опасности для себя", - сказал Каррера. "Не все болельщики из России агрессивны, мы говорим не о национальности, нужно беспокоиться и думать о таких моментах в футболе", - прокомментировал Сиганда. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) осудил беспорядки, произошедшие перед матчем.

В начале второго тайма встречи в Бильбао болельщики "Спартака" зажгли несколько файеров. Согласно регламенту УЕФА, ответственность за поведение болельщиков команды во время матчей несут клубы. В частности, согласно пункту 2 (с) статьи 16, они могут быть наказаны за использование пиротехнических средств. Красно-белым может грозить как штраф, так и частичное или полное закрытие трибун в последующих матчах.

В сентябре УЕФА оштрафовал московский "Спартак" за использование пиротехники в выездном матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Марибором" (1:1). Клуб выплатил штраф в размере €60 тыс., а болельщикам красно-белых был закрыт доступ на гостевую трибуну следующего выездного матча турнира с испанской "Севильей".