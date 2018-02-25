Тарпищев назвал победу российских хоккеистов хорошей концовкой Олимпиады-2018

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 25 февраля. /ТАСС/. Победа российских хоккеистов стала хорошим окончанием Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. Такое мнение журналистам выразил член Международного олимпийского комитета, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

В финале россияне победили команду Германии в овертайме со счетом 4:3. Бронзовые медали завоевали канадские хоккеисты.

"Интрига сумасшедшая. Забить в меньшинстве, два раза отыгрываться и в итоге победить - это равносильно подвигу. Считаю, что это хорошая концовка Олимпиады для нас. Ребята - молодцы", - сказал Тарпищев.

Отечественные хоккеисты завоевали золото Олимпийских игр в девятый раз. Эта победа стала первой с 1992 года, когда в Альбервиле победила Объединенная команда. Сборная СССР семь раз побеждала на Играх.

Олимпийские игры в Пхёнчхане завершатся в воскресенье, церемония закрытия пройдет в 14:00 мск.