Колобков поздравил легкоатлетку Сидорову с серебром чемпионата мира

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков поздравил российскую легкоатлетку Анжелику Сидорову с новым личным рекордом на чемпионате мира в помещении и пожелал ей новых достижений.

Сидорова заняла второе место на чемпионате мира в Бирмингеме в прыжках с шестом. Спортсменка преодолела планку на высоте 4,90 метра, установив личный рекорд (предыдущее достижение - 4,87 м).

"Поздравляю Анжелику и ее тренера Светлану Абрамову с серебряной наградой. Анжелику всегда отличали трудолюбие и настойчивость. Рад, что она установила свой личный рекорд, молодец. Желаю ей новых достижений и побед", - сказал Колобков.

Сидорова является двукратным серебряным призером чемпионатов мира в помещении, чемпионкой Европы, чемпионкой Европы в помещении. Ранее золотые медали на турнире в Бирмингеме завоевали прыгуны в высоту Мария Ласицкене и Данил Лысенко. Чемпионат мира завершится в воскресенье.