"Локомотив" сыграет с испанским "Атлетико" в матче футбольной Лиги Европы

ТАСС, 8 марта. Лидер чемпионата России по футболу "Локомотив" сыграет в гостях против испанского "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. "Атлетико" является одним из главных фаворитов турнира, клуб занимает второе место в чемпионате Испании.

Мадридская команда, которой уже семь лет руководит аргентинский специалист Диего Симеоне, в прошлое воскресенье прервала девятиматчевую беспроигрышную серию в чемпионате Испании, уступив в гостях лидеру - "Барселоне". В 14 последних матчах национального первенства "Атлетико" одержал 12 побед, что позволило "матрасникам" оккупировать вторую строчку, сократив отставание от "Барселоны". Однако "Атлетико" ничего не сумел противопоставить лидеру, и теперь столичную команду отделяет от каталонцев восемь очков.

"Атлетико" Симеоне и "Локомотив" Юрия Семина проповедуют одинаковый стиль игры - основанный на надежной игре в обороне, самоотверженности игроков и разящих контратаках. По составу мадридцы превосходят лидеров чемпионата России, особенно в атаке, где в последних матчах блистали Диего Коста и Антуан Гризманн. Накануне игры с "Барселоной" Гризманн забил семь мячей в ворота "Севильи" и "Леганеса", однако в еврокубках на счету француза всего три гола.

"Атлетико" осенью играл в Лиге чемпионов, где в группе остался третьим, уступив английскому "Челси" и итальянской "Роме". Однако в начале зимы кризис в игре "Атлетико" закончился, и поражение от "Барселоны" не должно вводить а заблуждение - в нынешнем сезоне команда Месси равных себе в Испании не знает. Вовремя получил возможность выступать за мадридцев Диего Коста, который вернулся из "Челси" еще осенью.

При этом поражение от "Барселоны" фактически лишило "Атлетико" надежд на чемпионский титул, и наверняка Симеоне сделает приоритетом именно Лигу Европы, где у команды, славящейся своими кубковыми качествами, отличные шансы на успех. "Атлетико" Симеоне выиграл Лигу Европы в 2014 и 2016 годах, а в последний раз мадридцы не пробились в 1/4 финала еврокубковых турниров пять лет назад, когда уже в 1/16 финала Лиги Европы уступили казанскому "Рубину".

Сходство "Атлетико" и "Локомотива" еще и в достаточно ограниченных кадровых ресурсах. Симеоне, как и Семин, рассчитывает на обойму в 17-18 игроков, к тому же недавно "Атлетико" покинули уехавшие в Китай полузащитники Николас Гайтан и Янник Карраско. И это несмотря на травму черногорского защитника Стефана Савича и очень энергозатратный футбол, который показывает команда.

"Локомотив" без Ари и Фарфана

"Локомотив" в воскресенье также играл против конкурента в борьбе за чемпионство, сумев удержать ничью во встрече со "Спартаком" (0:0). Подопечным Семина для чемпионства в оставшихся девяти турах необходимо удержать отрыв в семь очков. В Лиге Европы лидерами команды являются Мануэл Фернандеш (шесть голов) и Джефферсон Фарфан (четыре). Перуанец пропустил встречу против "Спартака" и не полетел в Мадрид, как и другой травмированный игрок атаки - Ари.

В атаке в Мадриде может вновь выйти португалец Эдер, который летом 2016 года похоронил мечту Гризманна выиграть чемпионат Европы, забив решающий гол в финале. Юрий Семин также не исключил появления на поле хорватского защитника Ведрана Чорлуки который в нынешнем сезоне не выходил еще на поле после восстановления от тяжелой травмы.

"Я своим футболистам приводил в пример именно "Атлетико", когда хотел показать, как надо играть на пределе возможностей", - сказал Юрий Семин. Наставник "Локомотива" заявил, что поражение в Мадриде с минимальным счетом 0:1 его не до конца устроит, хотя "Атлетико" и является одним из лучших клубов Европы, по его мнению.

Главный тренер "Локомотива" также не стал говорить о недавнем матче со "Спартаком". "Мы помним, что было холодно и шел снег. А результат уже забыли", - заявил Семин.

Матч пройдет на стадионе "Ванда Метрополитано", начало - 21:00 мск. Главным арбитром назначен Якоб Кехлет из Дании. Ответная встреча состоится в Лионе 15 марта.

В четверг состоятся еще семь первых матчей 1/8 финала Лиги Европы. В Москве ЦСКА сыграет с французским "Лионом", "Зенит" встретится с немецким "Лейпцигом".