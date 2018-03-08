"Зенит в матче 1/8 финала Лиги Европы встретится с дебютантом еврокубков - "Лейпцигом"

ЛЕЙПЦИГ /Германия/, 8 марта. /ТАСС/. "Зенит" в четверг в гостях сыграет с немецким "Лейпцигом" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы по футболу. Немецкий клуб в текущем сезоне дебютировал в еврокубках, в общей сложности проведя восемь встреч в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

В 1/16 финала Лиги Европы "Лейпциг" выбил из турнира итальянский "Наполи", который занимает первое место в чемпионате Италии. Немецкий клуб уступил итальянцам (0:2) в домашнем матче, но выиграл в гостях со счетом 3:1. "Лейпциг" попал в плей-офф Лиги Европы, финишировав третьим в группе Лиги чемпионов. Его соперниками были турецкий "Бешикташ", португальский "Порту" и "Монако", представляющий чемпионат Франции.

Основанный в 2009 году "Лейпциг" сумел в кратчайшие сроки выбиться в число лидеров немецкого футбола. Клуб дебютировал в высшем дивизионе чемпионата Германии в 2016 году, сходу заняв второе место и квалифицировавшись в групповой этап Лиги чемпионов. Это единственная команда в истории, которая провела свой первый еврокубковый матч сразу на групповом этапе Лиги чемпионов.

По словам главного тренера команды Ральфа Хазенхюттля, у "Лейпцига" возникают проблемы из-за нехватки опыта игры в еврокубках, поэтому он призывает своих игроков быть более внимательными и сконцентрированными. Тренер считает, что его подопечным по силам выйти в 1/4 финала турнира, хотя признает, что "Зенит" является более опытной командой. "Выделил бы в составе соперника Ивановича, который выступал за "Челси" и набрался опыта, мне также очень нравится Ригони, потому что он хорошо играет обеими ногами", - сказал Хазенхюттль перед матчем.

"Зенит" в Лиге Европы, обойдя испанский "Реал Сосьедад", норвежский "Русенборг" и македонский "Вардар", стал победителем группы L. В 1/16 финала сине-бело-голубые в первом матче в гостях уступили шотландскому "Селтику" - 0:1, но благодаря крупной домашней победе (3:0) прошли в 1/8 финала. "Зенит" в восьмой раз подряд добрался до еврокубковой весны и в пятый раз в истории сыграет на этой стадии плей-офф Лиги Европы.

Российский клуб подходит к первому матчу с "Лейпцигом" без одного из лидеров - Леандро Паредеса, игрок вынужден отбывать дисквалификацию за перебор желтых карточек. "Паредес - важный для нас игрок, но из-за этого не стоит ожидать от "Зенита" оборонительный игры, ведь это не наш футбол и не наш менталитет, Паредес отличается от всех наших полузащитников, он игрок другого типа, но это не повод менять свой стиль", - сказал Манчини. "Лейпциг" также не избежал потерь перед матчем, игру пропустит словенский полузащитник Кевин Кампль, который получил небольшую травму. При этом Хазенхюттль отметил, что рад возвращению в строй шведа Эмиля Форсберга, заявив, что 26-летний полузащитник является одним из лидеров команды.

Атакующая игра

Манчини отметил, что "Зениту" предстоит игра против молодой и быстрой команды, но это не значит, что он собирается играть в оборонительный футбол. Полузащитник "Зенита" Александр Ерохин сказал, что матч с "Лейпцигом" можно сравнить с противостоянием лучшим российским командам. "Лейпциг" исповедует атакующую игру, думаю, будет более атакующий футбол, не как в матче с "Амкаром", - прокомментировал Ерохин.

"Лейпциг" провел в еврокубках лишь четыре домашних матча, одержав в них всего одну победу при одной ничьей и двух поражениях, причем соперники немецкого клуба в каждой встрече забивали как минимум один гол. "Лейпциг" пропустил в домашних еврокубковых матчах семь мячей, причем в трех последних встречах неизменно пропускал дважды. "Зенит" в девяти последних матчах в Европе одержал семь побед, один раз сыграл вничью и один раз проиграл. В шести из восьми матчах Лиги Европы сине-бело-голубые пропускали как минимум один гол.

Матч в Лейпциге пройдет при полупустых трибунах, но Хазенхюттль заявил, что не видит в этом большой проблемы. "Это четвертая игра подряд дома, а играем мы в четверг поздно вечером, в следующий раз на нашу игру придет больше болельщиков", - сказал тренер. Помощь болельщиков может понадобиться "Зениту": в матче Лиги чемпионов против "Бешикташа" нападающий "Лейпцига" Тимо Вернер не выдержал шумовой активности трибун и попросил замену на 32-й минуте.

Вернер в пяти последних еврокубковых матчах забил пять голов. Форвард выступает за команду с 2016 года и, вероятно, второй сезон подряд завоюет статус лучшего бомбардира клуба (в текущем сезоне он забил 16 голов в 31 матче).

"Зенит" является четвертой командой по количеству забитых мячей в чемпионате России (31). На групповом этапе Лиги Европы сине-бело-голубые забили 17 голов - больше всех. "Лейпциг" в чемпионате Германии является шестой по результативности командой (38 голов в 25 матчах).

Матч пройдет на стадионе "Ред Булл Арена" в Лейпциге, начало - 23:05 мск. Встречу обслужит румынская бригада судей во главе с Овидиу Хацеганом. Ответный матч пройдет в Санкт-Петербурге 15 марта.