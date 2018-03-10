Рыков: заработанное очко в матче с "Краснодаром" на вес золота для "Динамо"

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Заработанное очко в матче чемпионата России против "Краснодара" очень важно для футбольного клуба "Динамо". Об этом журналистам заявил защитник московского клуба Владимир Рыков.

Встреча, проходившая на "Арене-Химки", завершилась вничью со счетом 0:0.

"Сейчас для нас любое очко на вес золота. Хотелось, конечно, получить большее, но играли с одним из лидеров, в обороне сыграли очень хорошо, впереди у нас случились кадровые проблемы, но и молодой [Николай] Обольский вышел и тоже хорошо сыграл. [Федор] Смолов - хороший игрок, всегда надо быть на чеку, но мы справились с "Краснодаром", сыграли на ноль", - сказал Рыков.

"У "Краснодара" был один очень хороший момент, но мне кажется, что с ними невозможно играть без моментов и ни одна российская команда не сможет сделать так, чтоб у "Краснодара" не было ни одного шанса за игру. Мы позволили им создать один момент за игру, нам там повезло, мяч попал в штангу, но в целом считаю исход справедливым", - отметил защитник.

После этого матча "Краснодар" остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 40 очков. "Динамо" располагается на 12-й строчке с 24 очками.