Футболист "Динамо" Соу назвал ничью в матче с "Краснодаром" справедливым исходом

ХИМКИ /Московская область/, 10 марта. /ТАСС/. Полузащитник московского "Динамо" Самба Соу считает ничью в домашнем матче с "Краснодаром" справедливым итогом встречи. Такое мнение футболист высказал ТАСС.

Матч 22-го тура чемпионата России между "Динамо" и "Краснодаром", прошедший на "Арене-Химки" завершился со счетом 0:0.

"Мы неплохо выглядели против очень хорошей команды, но нам нужно продолжать работать дальше и набирать очки, для нас сейчас каждое очко очень важно. Мы хотели активно начать, это получилось, думаю, в первом тайме мы были лучше и у нас были шансы забить. Ближе к концу немного устали и было важно сохранить одно очко, когда ты понимаешь, что уже не можешь выиграть, лучше взять очко, чем проиграть. Во втором тайме "Краснодар" смотрелся лучше, я считаю, что ничья - это справедливый исход", - отметил футболист.

Динамовцы занимают 12-е место в турнирной таблице чемпионата России и имеют в своем активе 24 очка. Следующий матч бело-голубые проведут на выезде с петербургским "Зенитом" 18 марта.