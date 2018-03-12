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Лыжница Румянцева заявила, что победу на своей дистанции 15 км не уступила бы никому

Спорт
12 марта, 8:43 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 12, марта. /ТАСС

Россиянка отметила, что трасса в понедельник была подготовлена хорошо

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Екатерина Румянцева

Екатерина Румянцева

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 12 марта. /ТАСС/. Двукратная чемпионка Паралимпийских игр в Пхёнчхане российская лыжница Екатерина Румянцева заявила, что гонка на 15 км с раздельным стартом свободным стилем в классе стоя - это ее дистанция, победу на которой она не уступила бы никому. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финиша.

"Нельзя уступать никому, когда бежишь "свою" дистанцию. А она "моя" дистанция с чемпионата мира 2015 года [в США], когда я была третьей. Там я выступала без опыта, брала упорством. Сегодня выходила с обычным настроем, и все получилось", - рассказала Румянцева.

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Румянцева, выступающая на Играх под паралимпийским флагом, отметила, что трасса в понедельник была подготовлена хорошо. "Трассу подготовили как надо, спасибо, не дали помереть. Сейчас надо восстанавливаться, нам еще выступать", - сказала она.

Дебютантка Паралимпиады преодолела дистанцию за 49 минут 37,6 секунды. Второе место заняла еще одна российская спортсменка Анна Миленина (отставание 1.18,0). Украинка Людмила Ляшенко финишировала на третьей позиции (+1.29,0).

Ранее Румянцева выиграла биатлонную гонку на 6 км с раздельным стартом. Спортсменка является бронзовым призером чемпионата мира, а также победителем и призером этапов Кубка мира.

Паралимпиада завершится в Пхёнчхане 18 марта.

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