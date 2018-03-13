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Биатлонистка Лысова призналась, что в гонке на 10 км на Паралимпиаде у нее сдали нервы

Спорт
13 марта, 10:29 UTC+3 ПХЁНЧХАН Корея/ 13, марта. /ТАСС

Во вторник россиянка завоевала серебро, уступив украинке Оксане Шишковой

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Михалина Лысова

Михалина Лысова

© Владимир Смирнов/ТАСС

ПХЁНЧХАН /Южная Корея/, 13 марта. /ТАСС/. Серебряный призер Паралимпийских игр в Пхёнчхане в индивидуальной биатлонной гонке на 10 км Михалина Лысова призналась, что нервы помешали ей побороться за золото в этой дисциплине. Об этом спортсменка рассказала журналистам после финиша.

Лысова выступала вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым. Она завоевала серебро, уступив украинке Оксане Шишковой. Лысова была последней российской спортсменкой, получившей допуск на Игры. Это произошло 6 марта, 7 марта спортсменка вылетела в Пхёнчхан.

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"Ходом я сегодня не очень довольна, наверное, тут все в одно складывается - и моральное состояние перед Играми, и физическая подготовка. Тяжело здесь выступается. Когда мы еще готовились к Играм, рассчитывали на большее, знали, на что идем, ведь были замечательные результаты на этапах Кубка мира. Все-таки нервы дали о себе знать", - отметила Лысова.

13 марта спортсменке предстоит пробежать спринт в лыжных гонках. "Завтра бежать спринт, и это самая тяжелая гонка для меня", - рассказала россиянка.

Ранее в Пхёнчхане Лысова завоевала бронзу в лыжной гонке на 15 км и выиграла золото в биатлонной гонке на 6 км, став пятикратной паралимпийской чемпионкой.

Российские спортсмены на Играх в Пхёнчхане выступают под паралимпийским флагом в усеченном составе из-за отстранения Паралимпийского комитета России. Игры завершатся 18 марта.

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