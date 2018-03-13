Медведев поздравил паралимпийцев из России с новыми медалями

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил спортсменов из России с очередными медалями Паралимпиады-2018 в Пхёнчхане. Телеграммы размещены на сайте кабмина.

Во вторник на Паралимпиаде биатлонистки Екатерина Румянцева (золото) и Анна Миленина (серебро) стали призерами в гонке на 10 км с раздельным стартом в классе "стоя". "Прекрасная спортивная подготовка, выносливость, сильный характер помогли вам финишировать с отличным результатом, одержать победу в биатлонной гонке на 10 километров и в третий раз подняться на высшую ступень пьедестала. Вы подарили российским болельщикам незабываемые минуты восхищения и гордости за вас, за нашу страну", - говорится в поздравлении Румянцевой. Медведев отметил "выносливость, упорство, умение бороться до конца" Милениной и выразил уверенность в новых победах и спортивных достижениях лыжницы.

Биатлонистка Марта Зайнуллина завоевала серебро в индивидуальной гонке на 10 км в классе "сидя", Ирина Гуляева стала бронзовым призером. "В Пхёнчхане, проявив волю, мастерство и максимальную самоотдачу в биатлонной гонке, вы завоевали серебро. А ваше выступление вновь подтвердило высокий уровень отечественной школы биатлона", - поздравил премьер-министр Зайнуллину, отметив ее прошлые победы, в частности, в XI Паралимпийских играх в Сочи. "Поднявшись на паралимпийский пьедестал с Мартой Зайнуллиной, вы вновь доказали, что российские биатлонистки - лучшие", - поздравил председатель правительства Гуляеву с бронзой.

Также Медведев поздравил Михалину Лысову, которая вместе со спортсменом-ведущим Алексеем Ивановым завоевали серебро в гонке на 10 км с раздельным стартом среди спортсменов с нарушением зрения. "В биатлонной гонке на дистанции 10 километров вы показали мастерство, хорошую технику и по праву поднялись на вторую ступень пьедестала. Ваш успех войдет в историю паралимпийского движения", - говорится в поздравительной телеграмме.

"Двукратный чемпион и двукратный призер Паралимпийских зимних игр в Сочи, сегодня своей блестящей победой вы вновь доказали, что являетесь лучшим горнолыжником, и по праву поднялись на высшую ступень пьедестала. Золотая медаль - награда за ваш труд, мужество и целеустремленность", - поздравил Медведев горнолыжника Алексея Бугаева, который стал чемпионом Игр в суперкомбинации в классе "стоя". Премьер отметил "истинный спортивный характер" Валерия Редкозубова, который завоевал бронзу суперкомбинации у горнолыжников среди спортсменов с нарушением зрения.

На Паралимпийских играх выступают 30 российских спортсменов и шесть спортсменов-ведущих, помогающих атлетам с нарушением зрения. Из-за дисквалификации национального паралимпийского комитета россияне выступают в Пхёнчхане под флагом Международного паралимпийского комитета в качестве нейтральных паралимпийцев. Паралимпийские игры в Пхёнчхане завершатся 18 марта.