Гончаренко: футболисты ЦСКА были великолепны в матче Лиги Европы с "Лионом"

ЛИОН /Франция/, 16 марта. /ТАСС/. Игроки московского ЦСКА показали великолепный футбол в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против французского "Лиона". Об этом журналистам заявил главный тренер столичной команды Виктор Гончаренко.

В четверг ЦСКА в гостях обыграл "Лион" со счетом 3:2. В первой игре российская команда дома уступила сопернику - 0:1, но по сумме двух встреч вышла в четвертьфинал Лиги Европы.

"Думаю, что мы были сегодня великолепны, нельзя скупиться на похвалу команде, учитывая все наши трудности. Умеют наши опытные ребята собраться и выдать хорошую игру. Понятно, что "Лион" не хотел закрываться в домашнем матче, тем более после того, как мы повели в счете. Плюс та схема, которую мы выбрали, тоже сыграла свою роль", - сказал Гончаренко.

"Не люблю кого-то выделять, но Саша Головин был сегодня великолепен, под стать всей команде, - продолжил специалист. - Чувство, что можем пройти дальше, было и после московского матча. В первой игре были тяжелые условия, связанные с полем, думаю, что на более качественном поле мы бы, как и "Лион", лучше бы сыграли в атаке, а так, считаю, что мы вполне заслуженно вышли в четвертьфинал. "Лион" - это молодая, достаточно перспективная команда, очень много индивидуально сильных футболистов, у них хорошее будущее".

ЦСКА со спокойствием ждет жеребьевку

Жеребьевка 1/4 финала Лиги Европы состоится в пятницу в швейцарском Ньоне. "Мы отнесемся очень спокойно к любому жребию. Какой соперник выпадет, с тем и будем играть", - сказал тренер ЦСКА.

По его словам, защитник Василий Березуцкий был заменен из-за температуры. "Когда Вася ушел, мы получили проблемы в обороне, пропустили два мяча. Температура у него была еще до начала игры", - отметил Гончаренко.

Первый гол "Лиона" был забит не по правилам - перед взятием ворот мяч покинул поле. "С тренерской скамейки такой эпизод тяжело увидеть, поэтому оставлю его на откуп судье. Тем более у него есть помощники", - сказал Гончаренко.