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"Чикаго" впервые с 2008 года не смог выйти в плей-офф НХЛ

Спорт
21 марта, 9:28 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В прошлом сезоне чикагский клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции, но вылетел в первом раунде Кубка Стэнли

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Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов

Российский нападающий "Чикаго" Артем Анисимов

© AP Photo/Christine Cotter

ТАСС, 21 марта. "Чикаго" потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после поражения от "Колорадо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Колорадо" на выезде одержал победу над "Чикаго" со счетом 5:1. После этого поражения в активе "Чикаго" стало 69 очков в 74 матчах. Команда занимает 13-е место на Западе и последнее - в Центральном дивизионе. За восемь матчей до конца регулярного чемпионата "Чикаго" лишился шансов догнать "Анахайм" (86 очков), который занимает восьмое место в Западной конференции.

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"Коламбус" одержал девятую победу подряд в НХЛ, Панарин сделал хет-трик

"Чикаго" впервые с сезона-2007/08 не сможет побороться за Кубок Стэнли. Команда девять раз подряд выходила в плей- офф.

За эти девять лет "Чикаго" трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009/10, 2012/13, 2014/15). В прошлом сезоне чикагский клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла "Нэшвиллу" со счетом 0-4 в серии.

Стоит отметить, что лидеры "Чикаго", которые привели клуб к трем победам в Кубке Стэнли, нападающие Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвз, а также защитник Данкан Кит сыграли во всех 74 матчах регулярного чемпионата. Основной вратарь команды Кори Кроуфорд вышел в старте только в 27 матчах, одержав в них 16 побед. Перед сезоном "Чикаго" обменял российского нападающего Артемия Панарина в "Коламбус" на форварда Брэндона Саада и вратаря Антона Форсберга. Панарин в составе "Коламбуса" в 74 матчах набрал 68 очков (25+43).

На данный момент участие в Кубке Стэнли 2018 года гарантировали "Нэшвилл" и "Тампа-Бэй".

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