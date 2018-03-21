"Чикаго" впервые с 2008 года не смог выйти в плей-офф НХЛ

ТАСС, 21 марта. "Чикаго" потерял шансы на выход в плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ) после поражения от "Колорадо". Об этом сообщает пресс-служба лиги.

"Колорадо" на выезде одержал победу над "Чикаго" со счетом 5:1. После этого поражения в активе "Чикаго" стало 69 очков в 74 матчах. Команда занимает 13-е место на Западе и последнее - в Центральном дивизионе. За восемь матчей до конца регулярного чемпионата "Чикаго" лишился шансов догнать "Анахайм" (86 очков), который занимает восьмое место в Западной конференции.

"Чикаго" впервые с сезона-2007/08 не сможет побороться за Кубок Стэнли. Команда девять раз подряд выходила в плей- офф.

За эти девять лет "Чикаго" трижды выигрывал Кубок Стэнли (2009/10, 2012/13, 2014/15). В прошлом сезоне чикагский клуб завершил регулярный чемпионат на первом месте в Западной конференции. В первом раунде плей-офф команда проиграла "Нэшвиллу" со счетом 0-4 в серии.

Стоит отметить, что лидеры "Чикаго", которые привели клуб к трем победам в Кубке Стэнли, нападающие Патрик Кэйн и Джонатан Тэйвз, а также защитник Данкан Кит сыграли во всех 74 матчах регулярного чемпионата. Основной вратарь команды Кори Кроуфорд вышел в старте только в 27 матчах, одержав в них 16 побед. Перед сезоном "Чикаго" обменял российского нападающего Артемия Панарина в "Коламбус" на форварда Брэндона Саада и вратаря Антона Форсберга. Панарин в составе "Коламбуса" в 74 матчах набрал 68 очков (25+43).

На данный момент участие в Кубке Стэнли 2018 года гарантировали "Нэшвилл" и "Тампа-Бэй".